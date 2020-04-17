Президент США Дональд Трамп считает, что психологическая депрессия в условиях карантина более опасна, чем сам коронавирус.

Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме.

Трамп пояснил, что, когда американцы продолжительное время остаются дома наедине с собой и не работают, это может привести к депрессии. Та, в свою очередь, стимулирует рост злоупотреблений алкоголем и наркотиками.

Также вследствие психологической депрессии растет количество случаев самоубийств, а также болезней сердца и так далее.

“Длительная блокировка в сочетании с вынужденной экономической депрессией может нанести огромный и широкий ущерб здоровью населения. Это включает резкий рост злоупотребления наркотиками, злоупотребления алкоголем, самоубийств, болезней сердца и многих других аспектов физического и психического благополучия. Более того, многие пациенты не обращаются за другой необходимой медицинской помощью, создавая совершенно новые опасности для общественного здравоохранения. Поэтому моя администрация издает новые федеральные руководящие принципы, которые позволят открыть нашу страну!”, – заявил Трамп.

Он отметил, что необходимо “открыть Америку снова”, чтобы избежать таких последствий социального дистанцирования и общественных ограничений.