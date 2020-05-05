Президент США Дональд Трамп считает, что от коронавируса COVID-19 в стране погибнут до 100 тысяч граждан, хотя в апреле говорил о 60 тысячах человек.

Об этом он заявил в интервью The Guardian.

Трамп отметил, что вследствие эпидемии в США умрут от 75,8 до 100 тысяч человек.

“Мы потеряем от 75, 80 до 100 000 человек. Это ужасно”, – заявил Трамп.

На данный момент в США уже умерли 69 921 человек. Он пояснил, что рост заболеваемости и количества смертей может быть связан с тем, что Европа уже вводит смягчение мер карантина.

При этом, он уверен, что вакцина от коронавируса будет разработана уже к концу года.

Трамп пояснил, что его достаточно поздняя реакция на эпидемию коронавируса связана с тем, что его неправильно проинформировали. Он отметил, что 23 января ему впервые сообщили о вирусе, в ключе, что “он не имеет реального значения”.

“Другими словами, это не было: “О, мы должны что-то делать, мы должны что-то делать». Это был короткий разговор”, – рассказал Трамп.

Он все еще считает, что вирус действительно мог быть создан в лаборатории Уханя (Китай), и по какой-то причине вышел за ее пределы. Трамп допускает, что Пекин мог узнать об этом, но не хотел признавать.

Отметим, ученые всего мира призывают не распространять теории заговора о лабораторном происхождении COVID-19.