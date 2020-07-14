Дональд Трамп заявил, что в некоторых странах не было бы столь "оптимистичной картины", если бы там делали так же много тестов, как в США. В частности, он упомянул о России.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

Трамп намекнул, что данные по Китаю, России, Индии могут быть неточными.

“Если бы, скажем в Китае, России, Индии, других больших странах, тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили крайне удивительные статистические данные”, – заявил Трамп.

Он пояснил, что в США “лучшая и самая интенсивная система тестирования” на коронавирус COVID-19. Этим он объяснил ежедневное большое количество заражений.

К слову, по данным на 14 июля, в США диагностировано 3 479 483 случая заражения коронавирусом. Это первое место в мире по количество диагностированных случаев. В то же время власти России сообщили всего о 727 162 случаях COVID-19.