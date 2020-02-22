Президент США Дональд Трамп не верит, что Россия осуществляла новые попытки повлиять на выборы главы государства в 2020 году, чтобы помочь ему в переизбрании.

Об этом он написал на личной странице в Twitter.

Как сообщалось ранее, разведка США установила факт вмешательства России в президентские выборы 2020 года с целью содействия переизбранию Дональда Трампа. После опубликования этой информации Трамп уволил исполняющего обязанности директора национальной разведки.

Такие заявления Трамп считает спланированной кампанией по дезинформации от Демократической партии.

“Еще одна кампания по дезинформации запущена демократами в Конгрессе. Они говорят, что Россия предпочитает меня любому из ничего не делающих кандидатов от демократов, которые до сих пор, две недели спустя, не могут посчитать голоса в Айове. Обман номер семь”, – написал Трамп.

В то же время издание The New York Times, ссылаясь на инсайдеров, утверждает, что Россия вмешивается в американские выборы, пытаясь оказать Берни Сандерсу поддержку на праймериз Демократической партии.

В пятницу, 22 февраля, Сандерс публично заявил, что представители разведки проинформировали его о российском вмешательстве. Он осудил такие действия РФ, назвав президента Владимира Путина “самодержавным головорезом”, и призвал Москву вмешиваться выборы в США.

“Давайте будем ясны, русские хотят подорвать американскую демократию, разделив нас, и, в отличие от нынешнего президента, я решительно против их усилий и любой другой иностранной державы, которая хочет вмешаться в наши выборы. Разведка сообщила нам, что Россия вмешивается в эту кампанию прямо сейчас в 2020 году. И то, что я говорю г-ну Путину: “Если я буду избран президентом, поверьте мне, вы не будете вмешиваться в американские выборы”, — сказал Сандерс.