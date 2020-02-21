Об этом сообщает The New York Times.
“Другие тоже лгали Конгрессу”, – сказал Трамп, когда узнал о судебном решении.
Трамп и Стоун дружат уже более 30 лет. стоун был партнером и лоббистом Пола Манафорта, который возглавлял предвыборную кампанию Трампа.
Не один год Стоун был политическим советником Трампа, а также сопровождал некоторые его бизнес-инициативы.
Когда Трамп решил баллотироваться в президенты США, он не пригласил Стоуна в свою команду. Тем не менее, тот продолжал оказывать свою помощь и поддержку. Его называли эмиссаром Трампа с людьми, связанными с Wikileaks.
20 февраля суд принял решение приговорить Стоуна к 40 месяцам тюремного срока. Его обвинили в даче ложных показаний Конгрессу, оказании давления на свидетелей и воспрепятствовании правосудию.
Трамп такое решение считает необъективным, заявляя, что “Стоун заслуживает справедливого обращения”.
При этом, он не спешит рассматривать возможность о помиловании политического советника и друга, что в его компетенции.
“В какой-то момент я приму решение, однако Роджер Стоун и все другие люди заслуживают справедливого обращения. А этот процесс не был справедливым”, – сказал Трамп.
Также он считает, что суд присяжных, принимавший решение, был необъективным, поскольку его представители “ненавидят президента”.
“Я хочу окончания процесса. Думаю, это лучшее, что можно сделать. Потому что я хотел бы видеть Роджера оправданным. Я лично думаю, что к нему отнеслись очень несправедливо. Они говорят о давлении на свидетелей, однако человек, на которого он оказывал давление, кажется, не имел никаких проблем с этим”, – отметил президент США.
Трамп утверждает, что Стоун никоим образом не был привлечен к работе в его предвыборной кампании 2016 года.
“Они (присяжные) говорят, что Стоун солгал, но другие тоже солгали”, – заявил Трамп, назвав имена других чиновников, которые, по его мнению, тоже лгали Конгрессу, но были оправданы в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
- Как известно, сотрудники ФБР арестовали Стоуна 25 января прошлого года. Арест производили в его доме в штате Флорида (США). Стоуну предъявили обвинения по семи пунктам. Позже он самостоятельно явился в суд города Форт-Лодердейл. Обвинение инкриминирует Стоуну препятствие расследованию, подкуп свидетелей и пять пунктов о даче ложных показаний.
- Сам Стоун ранее заявил, что в 2016 году проводил переговоры с гражданином РФ, предлагавшем купить компромат на экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за 2 миллиона долларов.
- По его словам, выходец из России, назвавшийся Генри Гринбергом, провел с ним встречу и предложил компромат на Клинтон. Стоун обсудил предложение Гринберга с представителем штаба Трампа Майклом Капуто, назвав сделку “пустой тратой времени”.