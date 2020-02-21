Президент США Дональд Трамп считает несправедливым судебный приговор своего бывшего советника Роджера Стоуна, которого признали виновным по всем семи статьям обвинения "за ложь Конгрессу".

Об этом сообщает The New York Times.

“Другие тоже лгали Конгрессу”, – сказал Трамп, когда узнал о судебном решении.

Трамп и Стоун дружат уже более 30 лет. стоун был партнером и лоббистом Пола Манафорта, который возглавлял предвыборную кампанию Трампа.

Не один год Стоун был политическим советником Трампа, а также сопровождал некоторые его бизнес-инициативы.

Когда Трамп решил баллотироваться в президенты США, он не пригласил Стоуна в свою команду. Тем не менее, тот продолжал оказывать свою помощь и поддержку. Его называли эмиссаром Трампа с людьми, связанными с Wikileaks.

20 февраля суд принял решение приговорить Стоуна к 40 месяцам тюремного срока. Его обвинили в даче ложных показаний Конгрессу, оказании давления на свидетелей и воспрепятствовании правосудию.

Трамп такое решение считает необъективным, заявляя, что “Стоун заслуживает справедливого обращения”.

При этом, он не спешит рассматривать возможность о помиловании политического советника и друга, что в его компетенции.

“В какой-то момент я приму решение, однако Роджер Стоун и все другие люди заслуживают справедливого обращения. А этот процесс не был справедливым”, – сказал Трамп.

Также он считает, что суд присяжных, принимавший решение, был необъективным, поскольку его представители “ненавидят президента”.

“Я хочу окончания процесса. Думаю, это лучшее, что можно сделать. Потому что я хотел бы видеть Роджера оправданным. Я лично думаю, что к нему отнеслись очень несправедливо. Они говорят о давлении на свидетелей, однако человек, на которого он оказывал давление, кажется, не имел никаких проблем с этим”, – отметил президент США.

Трамп утверждает, что Стоун никоим образом не был привлечен к работе в его предвыборной кампании 2016 года.

“Они (присяжные) говорят, что Стоун солгал, но другие тоже солгали”, – заявил Трамп, назвав имена других чиновников, которые, по его мнению, тоже лгали Конгрессу, но были оправданы в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.