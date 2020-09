Трамп одобрил приобретение бизнеса TikTok американскими компаниями Oracle и Walmart

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Трамп заявил журналистам, что дал свое “благословение” партнерству между TikTok и американскими фирмами Oracle и Walmart.

В августе президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому компания ByteDance должна в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с TikTok. Ранее он распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны.

TikTok подала в суд, чтобы обжаловать запрет, введенный президентом Трампом.

