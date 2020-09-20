Трамп одобрил приобретение бизнеса TikTok американскими компаниями Oracle и Walmart

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Трамп заявил журналистам, что дал свое “благословение” партнерству между TikTok и американскими фирмами Oracle и Walmart.
В августе президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому компания ByteDance должна в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с TikTok. Ранее он распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны.
TikTok подала в суд, чтобы обжаловать запрет, введенный президентом Трампом.
#WeAreTikTok and we are here to stay! pic.twitter.com/AaA8OhpvGx
— TikTok (@tiktok_us) September 19, 2020
Владелец TikTok, ByteDance, отрицает обвинения в том, что он контролируется правящей Коммунистической партией Китая или делится с ней данными.
В субботу Трамп заявил, что сделка обеспечит безопасность данных примерно 100 миллионов американцев, использующих приложение, и заявил репортерам: “Безопасность будет 100-процентная”.
“Я благословил эту сделку. Я одобряю сделку в концепции”, – сказал Трамп.
TikTok и ByteDance приветствовали одобрение президентом Трампом предложенной сделки, которую еще предстоит подписать китайскому правительству.
- У вересні стало відомо, що китайська приватна холдингова компанія ByteDance вибрала Oracle Corp. в якості партнера, щоб спробувати врятувати американський бізнес TikTok.
- Власти США решили запретить скачивать разработанные в Китае приложения TikTok и WeChat, начиная с воскресенья, 20 сентября.