Трамп одобрил приобретение бизнеса TikTok американскими компаниями Oracle и Walmart

Президент Дональд Трамп одобрил соглашение, которое позволит китайскому приложению для обмена видео TikTok продолжить работу в США.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Трамп заявил журналистам, что дал свое “благословение” партнерству между TikTok и американскими фирмами Oracle и Walmart.

В августе президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому компания ByteDance должна в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с TikTok. Ранее он распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны.

TikTok подала в суд, чтобы обжаловать запрет, введенный президентом Трампом.

Владелец TikTok, ByteDance, отрицает обвинения в том, что он контролируется правящей Коммунистической партией Китая или делится с ней данными.

В субботу Трамп заявил, что сделка обеспечит безопасность данных примерно 100 миллионов американцев, использующих приложение, и заявил репортерам: “Безопасность будет 100-процентная”.

“Я благословил эту сделку. Я одобряю сделку в концепции”, – сказал Трамп.

TikTok и ByteDance приветствовали одобрение президентом Трампом предложенной сделки, которую еще предстоит подписать китайскому правительству.