Американский президент Дональд Трамп принял решение отменить торговые переговоры с Китаем на фоне пандемии коронавируса, напомнив, что КНР распространила вирус по миру.

Об этом сообщает Bloomberg.

“Я отменил переговоры с Китаем. Я не хочу сейчас разговаривать с Китаем. То, что Китай сделал с миром, было немыслимо”, – сообщил Трамп.

По правилам торгового соглашения, заключенного в рамках первого этапа, стороны обязаны обсуждать достигнутые условия и предлагать новые каждые шесть месяцев. Учитывая, что договор начал действовать в феврале, время обсуждения приходится на август.

В связи с этим вице-премьер Китая Лю Хэ должен был провести видеоконференцию с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Из-за распоряжения Трампа переговоры отложили на неопределенный срок.

Напомним, первая фаза торговой сделки между государствами была подписана в январе 2020 года. В мае Трамп впервые заявил о том, что готов разорвать ее.

Согласно первой фазе сделки, Китай может импортировать американские сельхозтовары на сумму $36,5 млрд в этом году.

С 10 мая пошлины на китайские товары выросли на 200 миллиардов долларов. Комментируя такое решение, президент Трамп отмечал, что несмотря на повышение пошлин до 25 %, США и Китай продолжают конструктивный диалог в поиске решений относительно введения новых пошлин

1 сентября США и Китай начали вводить новые дополнительные пошлины на товары друг друга. В 7 утра по киевскому времени вступили в силу китайские пошлины на 5 % на поставки сырой нефти. Также, новые пошлины в размере 5 % ввели на поставки соевых бобов и многих других американских товаров, общая стоимость которых составила больше 75 миллиардов долларов. В США повысили пошлины на импортные товары из Китая. Повышение пошлин коснется товаров более чем на 250 миллиардов долларов.