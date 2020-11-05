Самый крупный округ в штате Аризона, Марикопа, опубликовал второй отчет о подсчете голосов избирателей, голосовавших по почте. Республиканец Дональд Трамп сократил разрыв с демократом Джо Байденом.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Обновленные данные голосования, опубликованные округом Марикопа после 2:30 утра в четверг, показывают, что у Байдена 912585 голосов, а у Трампа – 838 071 голосов. То есть отставание Трампа сократилось.

До этого у Байдена было 887 457 голосов “за”, а у Трампа – 802 160 голосов “за”.

Теперь в Аризоне ожидают подсчет голосов в округе Пима, где в основном голосуют за демократов.

Из-за акций протеста сторонников Трампа на чиновникам округа пришлось закрыть здание избирательной комиссии в Фениксе.

Сейчас Байдена поддерживают 50,5% избирателей штата, а Трампа – 48,1%.

Штат Аризона уже 72 года голосует за республиканцев.

Штат Аризона – главная неожиданность этих выборов. Получить 11 голосов выборщиков от Аризоны рассчитывал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Некоторые американские СМИ заявили, что если в Аризоне считают голоса избирателей, проголосовавших досрочно по почте, то большинство из них, скорее всего, предпочли Байдена.

Аризону с 1983 по 2018 годы в Конгрессе представлял сенатор-республиканец Джон Маккейн. Перед смертью он говорил о своих претензиях к Трампа, был недоволен тем, что американский президент не служил в армии и даже просил, чтобы Трамп не приходил к нему на похороны. По мнению некоторых аналитиков, это могло повлиять на то, что некоторые избиратели выбрали кандидата-демократа.

Еще один фактор – демографические изменения. В Аризону сейчас массово переезжают люди с традиционно демократических штатов. В частности, из Калифорнии сюда переезжают те, кто спасаются от пожаров. Также увеличилась поддержка демократов со стороны пожилых людей и испаноязычных избирателей.

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден возглавляет президентскую гонку с 253 голосами выборщиков. У президента Трампа 213 голосов выборщиков.