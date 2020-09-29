Президент США Дональд Трамп сократил отставание от главного конкурента на выборах – демократа Джо Байдена. Накануне дебатов, Трампа готовы поддержать 45% американцев, а Байдена – 47%.

Об этом сообщает американское издание The Hill, ссылаясь на соцопрос Harvard CAPS-Harris Poll.

Социологи обратили внимание на то, что с каждым месяцев рейтинг доверия и популярности нынешнего президента продолжает расти. Так, в сравнении с августом, поддержка Трампа выросла на 3%. А Байдена отказались поддержать 2% американцев.

“47% тех, кто собирается принять участие в выборах заявили, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сейчас. В то же время, 45% отметили, что поддержат Трампа”, – сказано в сообщении.

По мнению исследователей, Трамп набрал 3% благодаря экономическим шагам, направленным на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях кризиса из-за коронавируса.

Среди тех, кто еще не определился за кого голосовать – 52% склоняются к кандидатуре Байдена, а 48% – к кандидатуре Трампа.

Также у Байдена есть перевес относительно личных симпатий американцев. Так, 44% респондентов сказали, что Байден им нравится, а 38% – что нет. При этом, симпатию к Трампу высказали только 33%. 55% Трампу не симпатизируют.

Опрос был проведен с 22 по 24 сентября с участием 1314 американских граждан, имеющих право голоса на выборах в США. Соцопрос – результат сотрудничества Центра американских политических исследований Гарвардского университета и The Harris Poll.