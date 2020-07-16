Президент США Дональд Трамп принял решение сменить руководителя предвыборного штаба Брэда Парскейла за три месяца до выборов.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

Новым главой предвыборного штаба Трампа стал Билл Стэмпен (Bill Stepien).

“Я рад объявить о том, что Билл Стэмпен был повышен до должности руководителя кампании Трампа. Брэд Парскейл, который был со мной в течение долгого времени и руководил нашей великолепной стратегией в сфере цифровых технологий и данных, продолжит выполнять ту же роль, но будет старшим советником кампании”, – написал он.

…campaign. Both were heavily involved in our historic 2016 win, and I look forward to having a big and very important second win together. This one should be a lot easier as our poll numbers are rising fast, the economy is getting better, vaccines and therapeutics will soon… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020

Президент США добавил, что Стэмпен и Парскейл активно участвовали в его победе в 2016 году. Трамп отметил, что надеется на “крупную и очень важную вторую победу” на выборах, поскольку его рейтинг в опросах быстро растет, а ситуация в экономике улучшается.

Ранее Стэмпен был руководителем Белого дома по политическим вопросам. В декабре 2018 стал старшим политическим советником главы предвыборного штаба.

Как известно, выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.