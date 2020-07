Об этом Трамп сообщил в Twitter.

Новым главой предвыборного штаба Трампа стал Билл Стэмпен (Bill Stepien).

“Я рад объявить о том, что Билл Стэмпен был повышен до должности руководителя кампании Трампа. Брэд Парскейл, который был со мной в течение долгого времени и руководил нашей великолепной стратегией в сфере цифровых технологий и данных, продолжит выполнять ту же роль, но будет старшим советником кампании”, – написал он.

…campaign. Both were heavily involved in our historic 2016 win, and I look forward to having a big and very important second win together. This one should be a lot easier as our poll numbers are rising fast, the economy is getting better, vaccines and therapeutics will soon…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020