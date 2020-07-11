Об этом сообщает агентство Reuters.
Стоун был приговорен к 40 месяцам тюрьмы за лжесвидетельство под присягой в рамках “российского дела” (о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году).
Он должен был явиться в следующий вторник в федеральную тюрьму в штате Джорджия, чтобы начать отбывать наказание (сроком три года и четыре месяца).
Но Трамп отменил тюремный срок для Стоуна. Теперь он не будет отбывать 40 месяцев наказания в тюрьме. При этом смягчение наказания не отменяет приговор суда (как это происходит при помиловании) и не снимает судимость.
В заявлении Белого дома говорится, что 67-летний Роджер Стоун “является жертвой мистификации”, связанной с Россией, которой “левые силы в США и союзные с ними медиа годами пытались подорвать президентство Трампа”.
“Роджер Стоун уже значительно пострадал. К нему относились очень несправедливо, как и ко многим другим в этом деле. Роджер Стоун теперь свободный человек!” — отмечается в заявлении.
Сам Дональд Трамп также прокомментировал свое решение в Twitter.
“Роджер Стоун стал жертвой незаконной охоты на ведьм, которая не должна была произойти”, – написал он.
Представители Демократической партии США осудили действия американского лидера, обвинив его в посягательстве на верховенство закона.
Роджер Стоун был одним из фигурантов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в 2016 году.
В ноябре 2019 года Стоун был признан виновным в лжесвидетельстве, препятствовании правосудию и склонении другого свидетеля к даче ложных показаний. В частности, присяжные пришли к заключению, что экс-советник Трампа солгал о контактах с представителем сайта WikiLeaks, которые имели целью получение компромата на Демократическую партию.
Трамп неоднократно критиковал дело Стоуна, обвиняя прокуроров в коррупции, присяжных в политической предвзятости, а судей в несправедливом отношении.
- Ранее американские СМИ сообщали, что как минимум 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа контактировали с россиянами во время предвыборной кампании или передачи власти в 2016 году.
- Президент США Дональд Трамп называл несправедливым судебный приговор своему бывшему советнику Роджеру Стоуну, которого признали виновным по всем семи статьям обвинения “за ложь Конгрессу”.