Об этом сообщает AFP
Он назвал эпидемию “худшей атакой” в истории страны.
“Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в нашей стране. Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем Всемирный торговый центр (теракт 11 сентября 2001 года – ред.) и этого не должно было случиться”, – заявил Трамп.
Как известно, в результате теракта 11 сентября погибли около 3000 человек. Теракт стал причиной военных действий между США и антитеррористическими операциями в Афганистане и Ираке, а также других странах.
Перл-Харбор – военно-морская база США на Гавайях. Ее в 1941 году атаковала Япония, чем втянула США во Вторую мировую войну.
Согласно последним данным, более 70 тысяч американцев умерли в результате заражения коронавирусом. При этом, жесткие меры по социальному дистанцированию и различные карантинные меры привели к закрытию большой части экономики страны.
- 43 американских штатов планируют до конца недели полностью или частично снять карантин и возобновить работу бизнеса и других учреждений.