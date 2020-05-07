Президент США Дональд Трамп считает, что потери вследствие эпидемии коронавируса, имеют для страны более тяжелые последствия, чем теракт 11 сентября 2001 года или Перл-Харбор во времена Второй мировой войны.

Об этом сообщает AFP

Он назвал эпидемию “худшей атакой” в истории страны.

“Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в нашей стране. Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем Всемирный торговый центр (теракт 11 сентября 2001 года – ред.) и этого не должно было случиться”, – заявил Трамп.

Как известно, в результате теракта 11 сентября погибли около 3000 человек. Теракт стал причиной военных действий между США и антитеррористическими операциями в Афганистане и Ираке, а также других странах.

Перл-Харбор – военно-морская база США на Гавайях. Ее в 1941 году атаковала Япония, чем втянула США во Вторую мировую войну.

Согласно последним данным, более 70 тысяч американцев умерли в результате заражения коронавирусом. При этом, жесткие меры по социальному дистанцированию и различные карантинные меры привели к закрытию большой части экономики страны.