Об этом Трамп написал в Twitter.

Беспорядки в США продолжаются третий день. Они начались после того, как стало известно о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер из-за жесткого обращения полицейских.

Трамп считает протесты неуместными, утверждая, что участники акций лишь вредят экономике.

“Они вредят бизнесу (особенно малому бизнесу афроамериканцев), домам, а также хорошим и трудолюбивым жителям Миннеаполиса, которые стремятся к миру, равенству и благополучию”, – написал Трамп.


Он считает, что те, кто вышли на протесты и принимают участие в беспорядках – не имеют ничего общего с умершим Флойдом, но действуют как “организованные группы”.

Также он сравнил те, кто участвуют в беспорядках, с антифашисткой организацией Antifa, которую ранее предлагал приравнять к террористической.

По этому поводу он сказал, что готов отправить вооруженные силы в охваченный беспорядками Миннеаполис.

“Наши вооруженные силы готовы, обладают волей и умением, если они (власти города) когда-либо захотят вызвать наши вооруженные силы. Мы можем послать войска на место очень быстро”, — заявил Трамп.

Он считает, что военные должны быть “жесткими, сильными и уважаемыми”.

Справка. Antifa – международное движение, ставящее своей целью борьбу с фашизмом. Объединяет левые и леворадикальные партии и организации, различные автономные группы, а также общественные организации, борющиеся с неонацизмом и расизмом.

Трамп ранее называл членов этого движения “дурными, больными людьми”.

О том, чтобы признать движение террористическим Трамп заявлял в июле прошлого года.

“Размышляю над тем, чтобы признать ANTIFA – этих трусливых, радикальных левых психов, которые только и устраивают драки (хотя при этом и являются противниками насилия) и бьют людей по головам бейсбольными битами, – главной террористической организацией (такой же, как MS-13 и другие) Это существенно облегчило бы работу полиции!” – написал он в Twitter.

По данным выступающей против расизма и антисемитизма организации Anti-Defamation League, движение Antifa состоит в США из разрозненных групп, сетей и отдельных личностей и точное число его сторонников неизвестно.