Об этом Трамп написал в Twitter.

Беспорядки в США продолжаются третий день. Они начались после того, как стало известно о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер из-за жесткого обращения полицейских.

Трамп считает протесты неуместными, утверждая, что участники акций лишь вредят экономике.

“Они вредят бизнесу (особенно малому бизнесу афроамериканцев), домам, а также хорошим и трудолюбивым жителям Миннеаполиса, которые стремятся к миру, равенству и благополучию”, – написал Трамп.

80% of the RIOTERS in Minneapolis last night were from OUT OF STATE. They are harming businesses (especially African American small businesses), homes, and the community of good, hardworking Minneapolis residents who want peace, equality, and to provide for their families. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020



Он считает, что те, кто вышли на протесты и принимают участие в беспорядках – не имеют ничего общего с умершим Флойдом, но действуют как “организованные группы”.

These are “Organized Groups” that have nothing to do with George Floyd. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

Также он сравнил те, кто участвуют в беспорядках, с антифашисткой организацией Antifa, которую ранее предлагал приравнять к террористической.

It’s ANTIFA and the Radical Left. Don’t lay the blame on others! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

По этому поводу он сказал, что готов отправить вооруженные силы в охваченный беспорядками Миннеаполис.

“Наши вооруженные силы готовы, обладают волей и умением, если они (власти города) когда-либо захотят вызвать наши вооруженные силы. Мы можем послать войска на место очень быстро”, — заявил Трамп.

Он считает, что военные должны быть “жесткими, сильными и уважаемыми”.

Справка. Antifa – международное движение, ставящее своей целью борьбу с фашизмом. Объединяет левые и леворадикальные партии и организации, различные автономные группы, а также общественные организации, борющиеся с неонацизмом и расизмом.

Трамп ранее называл членов этого движения “дурными, больными людьми”.

О том, чтобы признать движение террористическим Трамп заявлял в июле прошлого года.

“Размышляю над тем, чтобы признать ANTIFA – этих трусливых, радикальных левых психов, которые только и устраивают драки (хотя при этом и являются противниками насилия) и бьют людей по головам бейсбольными битами, – главной террористической организацией (такой же, как MS-13 и другие) Это существенно облегчило бы работу полиции!” – написал он в Twitter.

Consideration is being given to declaring ANTIFA, the gutless Radical Left Wack Jobs who go around hitting (only non-fighters) people over the heads with baseball bats, a major Organization of Terror (along with MS-13 & others). Would make it easier for police to do their job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

По данным выступающей против расизма и антисемитизма организации Anti-Defamation League, движение Antifa состоит в США из разрозненных групп, сетей и отдельных личностей и точное число его сторонников неизвестно.