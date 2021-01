Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times.

Как известно, в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву) в Вашингтоне начнется совместное заседание Палаты представителей и Сената США. Конгресс должен подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена. Председательствовать на заседании должен вице-президент Майк Пенс. #Буквы рассказывали что необходимо знать об этом заседании.

В последнее время Пенс подвергался давлению со стороны президента Трампа, его сторонников и общественности касательно того, что он должен помешать подтверждению победы Байдена Конгрессом. В частности, за день до голосования Трамп заявил в Twitter, что вице-президент якобы имеет право отклонить голоса выборщиков, избранных “обманным путем”.

The Vice President has the power to reject fraudulently chosen electors.

