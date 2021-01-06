Вице-президент Майк Пенс подвергался давлению со стороны президента Дональда Трампа касательно того, чтобы помешать подтверждению победы Джо Байдена Конгрессом. Трамп утверждает, что Пенс может сделать это, но вице-президент уверяет, что таких полномочий не имеет.

Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times.

Как известно, в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву) в Вашингтоне начнется совместное заседание Палаты представителей и Сената США. Конгресс должен подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена. Председательствовать на заседании должен вице-президент Майк Пенс. #Буквы рассказывали что необходимо знать об этом заседании.

В последнее время Пенс подвергался давлению со стороны президента Трампа, его сторонников и общественности касательно того, что он должен помешать подтверждению победы Байдена Конгрессом. В частности, за день до голосования Трамп заявил в Twitter, что вице-президент якобы имеет право отклонить голоса выборщиков, избранных “обманным путем”.

The Vice President has the power to reject fraudulently chosen electors. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021

Источники сообщают, что Трамп уговаривал Пенса публично и в частном порядке найти способ использовать свою роль, чтобы подтвердить необоснованные заявления о мошенничестве на выборах.

Для того, чтобы результаты были отменены, и Палата представителей и Сенат должны согласиться на это. Большинство в Палате представителей составляют демократы, что делает невозможным отмену результатов в любом из штатов. Большинство в Сенате за республиканцами, но их заявления свидетельствуют о том, что многие из них присоединятся к демократам и откажутся поддерживать возражения относительно результатов выборов.

Один из рассматриваемых вариантов вмешательства Пенса, по словам человека, близкого к Трампа, заключался в том, чтобы вице-президент признал утверждения президента о фальсификации выборов в той или иной форме во время одной или нескольких серий дебатов в Сенате (Пенс там будет председательствовать) по поводу результатов в конкретных штатах до их сертификации.

Есть ли у Пенса полномочия сделать то, чего требует Трамп?

По мнению экспертов, Пенс мало что может сделать, чтобы помешать утверждению победы Байдена.

“Он просто раскрывает бюллетени. Это его работа”, — сказал Нил Кинкопф, профессор права Университета штата Джорджия.

Эдвард Фоули, директор программы избирательного права Университета штата Огайо сказал:

“В том, как это сформулировал Трамп, нет никаких заслуг. Трамп просит проконтролировать результат, что привело бы к объявлению его президентом. Пенс, безусловно, не может сделать это”.

Это подтвердили и некоторые из ближайших советников президента во вторник, 5 января, когда Трамп усилил давление на Пенса.

“Некоторые предполагают, что вице-президент мог бы просто сказать: “Я не собираюсь принимать голоса этих выборщиков”. Что он имеет на это право согласно Конституции. На самом деле, я не думаю, что это то, что имеет в виду Конституция. В таком случае любой вице-президент мог бы отказаться от любых выборов. Это (роль вице-президента та заседании — ред.) скорее процедурная функция”, — сказал Джей Секулоу, один из личных адвокатов Трампа в своей радиопрограмме, не упомянув что среди этих “некоторых” был его клиент.

Как реагирует Пенс и при чем здесь его президентские амбиции?

В последние дни Пенс пытался одновременно и доносить до Трампа, что не имеет полномочий, чтобы отменить результаты выборов, и успокаивать президента, чтобы избежать раскола. Это нужно Пенсу, поскольку, по слухам, он планирует баллотироваться на выборах президента США 2024 года, позиционируя себя, как лояльный преемник Трампа.

В понедельник, 4 января, в тщательно сформулированном обращении к избирателям Джорджии Пенс выступил в поддержку Трампа, сосредоточив внимание на том, что он позволит законодателям по процедуре выдвинуть свои возражения относительно результатов голосования в отдельных штатах.

“Я знаю, что все мы сомневались в последних выборах. И я хочу заверить вас, что разделяю обеспокоенность миллионов американцев по поводу нарушений при голосовании. И я обещаю вам, приходите в эту среду, у нас будет день в Конгрессе. Мы выслушаем возражения. Мы выслушаем доказательства”, — сказал он.

Во вторник, 5 января, во время еженедельного обеда с президентом, который состоялся через несколько часов после поста Трампа в Twitter, информированные источники сообщали СМИ, что Пенс сказал президенту о том, что не верит в наличие у него власти, чтобы заблокировать подтверждение Конгрессом победы Байдена.

Союзники Пенса рассказывали, что советы о том, что делать, были очень разными, и он пытался найти золотую середину.

Один из союзников рассказал, что Пенс планировал соблюдать закон и делать публичные заявления так, чтобы не задеть Трампа. Но некоторые советовал ему более решительно информировать о том, что он не сможет спасти президент от поражения. Они советовали, чтобы он лучше прояснил церемониальный характер своей роли, и не внушал сторонникам Трампа надежду на то, что может предпринять что-то.