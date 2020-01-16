Об этом сообщил партнер Руди Джулиани, Лев Парнас, в интервью MSNBC.
Парнас утверждает, что все его договоренности в Украине и попытки организовать встречу президентского адвоката Рудольфа Джолиани с Зеленским – происходили по согласию Трампа.
В мае Зеленскому предъявили ультиматум – если не будут начато расследование в отношении Хантера Байдена, то Украина может лишиться “всей американской помощи”.
После этого в Государственном департаменте США приняли решение отменить визит вице-президента Майка Пенса на инаугурацию украинского лидера. Вместо него отправили министра энергетики Рикка Перри. По словам Парнаса, это было инициативой Трампа.
Что касается опубликованных сообщений Парнаса с украинскими чиновниками разного уровня, то он утверждает, что контактировал с ними по указанию Джулиани, который потом детально рассказывал Трампу о том, что происходило.
“Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал все мои передвижения. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента”, – отметил он.
Парнас утверждает, что все упомянутые украинские чиновники получали распоряжение встретиться с ним, как с человеком Джулиани.
- Во вторник, 14 января, Палата представителей Конгресса США предоставила новые доказательства в деле об импичменте президента Дональда Трампа, содержащие рукописные заметки, электронные письма, документы и зашифрованные сообщения.