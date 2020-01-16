Американские чиновники еще в мае прошлого года поставили ультиматум украинскому президенту Владимиру Зеленскому – расследование против Хантера Байдена в обмен на "всю американскую помощь".

Об этом сообщил партнер Руди Джулиани, Лев Парнас, в интервью MSNBC.

Парнас утверждает, что все его договоренности в Украине и попытки организовать встречу президентского адвоката Рудольфа Джолиани с Зеленским – происходили по согласию Трампа.

В мае Зеленскому предъявили ультиматум – если не будут начато расследование в отношении Хантера Байдена, то Украина может лишиться “всей американской помощи”.

После этого в Государственном департаменте США приняли решение отменить визит вице-президента Майка Пенса на инаугурацию украинского лидера. Вместо него отправили министра энергетики Рикка Перри. По словам Парнаса, это было инициативой Трампа.

Что касается опубликованных сообщений Парнаса с украинскими чиновниками разного уровня, то он утверждает, что контактировал с ними по указанию Джулиани, который потом детально рассказывал Трампу о том, что происходило.

“Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал все мои передвижения. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента”, – отметил он.

Парнас утверждает, что все упомянутые украинские чиновники получали распоряжение встретиться с ним, как с человеком Джулиани.