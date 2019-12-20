Американский президент Дональд Трамп потребовал от Палаты представителей немедленно передать дело об импичменте в Сенат для голосования.

Об этом он написал в Twitter.

Накануне спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не смогла сказать, когда будут переданы в Сенат обвинения против президента Дональда Трампа.

В ответ Трамп заявил, что демократы не имеют права диктовать Сенату, как будет проходить процедура. По его словам, это очередное нарушение, ведь раньше ему отказались предоставить “юристов и свидетелей”.

“Теперь они хотят диктовать Сенату, как им вести свой процесс. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!” – написал Трамп.

В связи с тем, что обвинения не были отправлены в Сенат в среду вечером сразу после голосования, появляются процедурные проблемы. Среди них: демократы не могут присылать обвинительные статьи сейчас, потому что Сенат должен был принять их в четверг, блокируя рассмотрение других вопросов, включая пакет расходов, который должен быть принят до конца недели, чтобы избежать “шатдауна правительства”.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.

Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.