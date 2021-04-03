45-й президент США Дональд Трамп выпустил пасхальное поздравление, но вместо слов о воскресении Иисуса говорил о фальсификациях на выборах.

Об этом сообщает The Hill.

Поздравление Трампа опубликовал фонд, с помощью которого он собирает деньги на выборы – Save America PAC.

В своем обращении по случаю праздника Пасхи Трамп раскритиковал Fake News Media за то, они якобы неправильно преподносили информацию о президентских выборах в ноябре.

“К сожалению, на президентских выборах 2020 года произошли массовые фальсификации, и многие очень разгневанные если это понимают”, – заявил Трамп.

Он пообещал, что опубликует доказательства фальсификаций.

“С каждым днем, к сожалению для радикальных левых сумасшедших, появляется все больше и больше фактов”, – заявил Трамп.

В конце, Трамп написал: “Впрочем, с Пасхой!”