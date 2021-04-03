Об этом сообщает The Hill.
Поздравление Трампа опубликовал фонд, с помощью которого он собирает деньги на выборы – Save America PAC.
В своем обращении по случаю праздника Пасхи Трамп раскритиковал Fake News Media за то, они якобы неправильно преподносили информацию о президентских выборах в ноябре.
“К сожалению, на президентских выборах 2020 года произошли массовые фальсификации, и многие очень разгневанные если это понимают”, – заявил Трамп.
Он пообещал, что опубликует доказательства фальсификаций.
“С каждым днем, к сожалению для радикальных левых сумасшедших, появляется все больше и больше фактов”, – заявил Трамп.
В конце, Трамп написал: “Впрочем, с Пасхой!”
- 45-й президент США Дональд Трамп пришел на свадьбу своих сторонников в Мар-а-Лаго (Флорида). Когда ему вручили микрофон для поздравления молодоженов — Трамп начал критиковать Джо Байдена и говорить о политике.