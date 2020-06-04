Президент США Дональд Трамп заявил, что не прятался в бункере во время протестов у Белого дома, а лишь "осматривал его" несколько раз.

Об этом сообщает ВВС.

1 июня сообщалось, что секретные службы уводили Трампа в бункер во время протестов возле Белого дома.

Но Трамп говорит, что такого не было. Он утверждает, что действительно ходил в бункер, но на небольшое время и лишь для проверки.

“Это неправда… Я был там (в бункере) совсем недолго. И ходил я туда два или три раза, и то для проверки, так как в будущем это может понадобиться”, – сказал Трамп.

В результате протестов и стычек между гражданскими и полицией, Трамп предложил, чтобы порядок навели военные, но глава Пентагона Марк Эспер это не поддержал.

Также Трамп ответил на критику относительно его фото с Библией в руках. Чтобы президент мог добраться до церкви, расположенной напротив Белого дома, полиции пришлось разогнать протестующих. Он уверяет, что такого не было, так как он не давал соответствующего приказа.

“Я не говорил: уберите их. Я даже не знал, что там был… Тем более большинству религиозных лидеров мой жест (фото с Библией) пришелся по душе”, – сказал Трамп.

Комментируя вопрос расовых стычек, Трамп сказал, что американцам не стоит рассчитывать на то, что кандидат в президенты Джо Байден мог бы сделать больше для расовых меньшинств. Он заявил, что за время его каденции для “чернокожих американцев было сделано больше, чем Байден сделал за 43 года”.

Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.

30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.