Президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства, согласно которым коронавирус COVID-19 разработали в лаборатории Китая.

Об этом он заявил в ходе брифинга, сообщает телеканал CNBC.

Трамп отметил, что Пекин имел возможность остановить эпидемию коронавируса, если бы не молчал и предоставлял информацию миру.

Он уверяет, что видел доказательства того, что источником коронавируса COVID-19 стала лаборатория в Уханьском институте вирусологии (Китай).

Говорить о подробностях Трамп отказался, сославшись на секретность.

“Я не могу вам это сказать. Мне не разрешено об этом говорить. В недалеком будущем мы получим ответ. Это определит то, как я отношусь к Китаю”, — заявил Трамп.

Также Трамп сказал:

“Он (коронавирус) пришел из Китая, и это неприемлемо. Мы сейчас выясняем, как это произошло”.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что коронавирус COVID-19 имеет животное происхождение и не подвергался манипуляциям или созданию в лабораторных условиях.

Как сообщалось ранее, разведывательные службы США намерены проверить версию о возможном распространении коронавируса COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане.