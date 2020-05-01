Об этом он заявил в ходе брифинга, сообщает телеканал CNBC.
Трамп отметил, что Пекин имел возможность остановить эпидемию коронавируса, если бы не молчал и предоставлял информацию миру.
Он уверяет, что видел доказательства того, что источником коронавируса COVID-19 стала лаборатория в Уханьском институте вирусологии (Китай).
Говорить о подробностях Трамп отказался, сославшись на секретность.
“Я не могу вам это сказать. Мне не разрешено об этом говорить. В недалеком будущем мы получим ответ. Это определит то, как я отношусь к Китаю”, — заявил Трамп.
Также Трамп сказал:
“Он (коронавирус) пришел из Китая, и это неприемлемо. Мы сейчас выясняем, как это произошло”.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что коронавирус COVID-19 имеет животное происхождение и не подвергался манипуляциям или созданию в лабораторных условиях.
Как сообщалось ранее, разведывательные службы США намерены проверить версию о возможном распространении коронавируса COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане.
- Стоит отметить, что первый случая коронавирусной болезни был зафиксирован в середине ноября прошлого года. На данный момент ученые пытаются идентифицировать так называемого нулевого пациента, чтобы понять, кто был источников коронавируса. Как предполагается, им могло быть дикое животное. К примеру, летучая мышь.
- Вопрос о происхождении коронавируса стал политически чувствительной темой в Китае.Вопрос о происхождении коронавируса стал политически чувствительной темой в Китае. Официальные лица страны, в частности, представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь пропагандировал в соцсетях идею о том, что вирус возник в США и был доставлен в Китай американскими военными.
- Китай наложил ограничения на публикацию научных исследований о происхождении нового коронавируса COVID-19.