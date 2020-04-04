Президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона, вовлеченного в процесс импичмента. Разведчик рассматривал жалобу после разговора президента с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Associated Press.

Трамп сообщил о своем решении разведывательному комитету Сената накануне, 3 апреля.

По словам президента, для него важно доверять высокопоставленным чиновникам. Он сделал акцент на том, что это больше не касается Аткинсона.

Именно Аткинсон первым сообщил Конгрессу о том, что получил анонимную жалобу, в которой утверждалось, что президент Трамп оказывал давление на своего украинского коллегу с целью получения личной политической выгоды. Эта жалоба и легла в основу слушаний и расследования импичмента.

Увольнение Аткинсона – еще одно звено в череде увольнений чиновников, которые тем или иным образом не поддержали Трампа в процессе импичмента.

Вместо него исполняющим обязанности генерального инспектора разведывательного сообщества станет профессиональный разведчик Том Монхайм. Эту информацию журналистам передали инсайдеры на условиях анонимности. Сейчас Монхайм работает главным юрисконсультом Национального агентства геопространственной разведки.

На телеканале CNN дополнили, что Аткинсон покинет занимаемую должность через 30 дней. На данный момент он находится в “административном отпуске”.

Стоит отметить, что увольнение Аткинсона – одно из последних после процесса импичмента. Экс-посол США в Украине Мари Йованович и ее преемник Билл Тейлор, уже покинули администрацию Трампа. Также был уволен бывший директор ФБР Джеймса Коми.