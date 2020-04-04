Об этом сообщает Associated Press.
Трамп сообщил о своем решении разведывательному комитету Сената накануне, 3 апреля.
По словам президента, для него важно доверять высокопоставленным чиновникам. Он сделал акцент на том, что это больше не касается Аткинсона.
Именно Аткинсон первым сообщил Конгрессу о том, что получил анонимную жалобу, в которой утверждалось, что президент Трамп оказывал давление на своего украинского коллегу с целью получения личной политической выгоды. Эта жалоба и легла в основу слушаний и расследования импичмента.
Увольнение Аткинсона – еще одно звено в череде увольнений чиновников, которые тем или иным образом не поддержали Трампа в процессе импичмента.
Вместо него исполняющим обязанности генерального инспектора разведывательного сообщества станет профессиональный разведчик Том Монхайм. Эту информацию журналистам передали инсайдеры на условиях анонимности. Сейчас Монхайм работает главным юрисконсультом Национального агентства геопространственной разведки.
На телеканале CNN дополнили, что Аткинсон покинет занимаемую должность через 30 дней. На данный момент он находится в “административном отпуске”.
Стоит отметить, что увольнение Аткинсона – одно из последних после процесса импичмента. Экс-посол США в Украине Мари Йованович и ее преемник Билл Тейлор, уже покинули администрацию Трампа. Также был уволен бывший директор ФБР Джеймса Коми.
- Поводом для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года. 25 сентября была опубликована полная стенограмма разговора. Предполагалось, что Трамп “заморозил” миллионы долларов военной помощи, чтобы Украина публично объявила о расследовании в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
- Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор рассказал членам Палаты представителей Конгресса США, что американский лидер Дональд Трамп действительно оказывал давление на Киев, требуя расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера.
- 5 февраля Сенат США признал президента Дональда Трампа невиновным в препятствовании работе Конгресса и злоупотреблении властью.