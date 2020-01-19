Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам инсайдеров, Пика отправили из Белого дома еще 17 января. По документам, он был в “административном отпуске” якобы в связи с расследованием по вопросам безопасности.
До этого Пик занимал должность заместителя помощника госсекретаря по вопросам Ирака и Ирана, и его рассматривали как союзника Роберта О’Брайена, который в сентябре заменил Джона Болтона в должности советника по национальной безопасности.
В издании напомнили, что с должности советника по делам России и Европы в Совете национальной безопасности в конце прошлого года Трамп уволил Тима Моррисона. В своих показаниях в деле об импичменте Трампа чиновник заявлял, что посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд рассказывал ему о том, что задержка военное помощи Украине была вызвана требованием начать расследование в отношении газовой компании Burisma.
До него здесь работала Фиона Хилл. В Конгрессе она также свидетельствовала против Трампа, утверждая, что спецслужбы России распространяли информацию о том, что Украина, а не РФ, вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Она называла это “теорией заговора” республиканцев.
- Ранее экс-спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявлял в Конгрессе, что США требовали от украинской стороны публичного заявления, в котором было бы “два ключевых пункта” — выборы в США 2016 года и расследование “дела Байдена”.
- Посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд сообщал, что это заявление было условием для проведения личной встречи президентов США и Украины в Белом доме.