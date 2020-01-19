Президент США Дональд Трамп уволил третьего за год советника по делам Российской Федерации Эндрю Пика. Он проработал три месяца.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам инсайдеров, Пика отправили из Белого дома еще 17 января. По документам, он был в “административном отпуске” якобы в связи с расследованием по вопросам безопасности.

До этого Пик занимал должность заместителя помощника госсекретаря по вопросам Ирака и Ирана, и его рассматривали как союзника Роберта О’Брайена, который в сентябре заменил Джона Болтона в должности советника по национальной безопасности.

В издании напомнили, что с должности советника по делам России и Европы в Совете национальной безопасности в конце прошлого года Трамп уволил Тима Моррисона. В своих показаниях в деле об импичменте Трампа чиновник заявлял, что посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд рассказывал ему о том, что задержка военное помощи Украине была вызвана требованием начать расследование в отношении газовой компании Burisma.

До него здесь работала Фиона Хилл. В Конгрессе она также свидетельствовала против Трампа, утверждая, что спецслужбы России распространяли информацию о том, что Украина, а не РФ, вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Она называла это “теорией заговора” республиканцев.