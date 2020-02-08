Президент США Дональд Трамп увольняет членов Белого дома, свидетельствовавших против него в процессе импичмента.

Об этом сообщает The New York Times.

На протяжении двух дней после голосования в Сенате Трамп оскорблял тех, кто ранее противостоял ему, называя их “злыми”, “коррумпированными”. По словам пресс-секретаря президента, те, кто ранее выступали против Трампа, должны “заплатить за это”.

После этого последовали увольнения. Первыми из Белого дома выдворили Александра Виндмана и его брата Евгения. Далее стало известно об увольнении Сондленда.

К увольнениям Трамп приступил спустя 48 часов после того, как Сенат оправдал его.

Накануне сообщалось, что представитель Совета нацбезопасности США Александр Виндман, который был ключевым свидетелем в процессе импичмента президента Дональда Трампа, уходит из Белого дома.

Братья сохранят свои армейские звания и вернутся на военную службу. Александра Виндмана переведут в Пентагон. Его брата, Евгения, пригласили работать в офис генерального советника армии.

“Никто из американцев не сомневается в том, почему работа этого человека закончена, почему в этой стране теперь на одного солдата меньше. Виндмана попросили уйти, потому что он говорил правду”, – заявил в адвокат полковника Виндмана Дэвид Прессман.

Он назвал Трампа “самым могущественным человеком в мире”, который решил отомстить его подзащитному.

Также Трамп принял решение отправить в отставку посла США в ЕС Гордона Сондленда.

“Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня. Я благодарен президенту Трампу за предоставленную возможность поработать, секретарю Помпео за его постоянную поддержку”, – сказал Сондленд.

Сондленд продумывал возможные пути отставки буквально сразу после того, как дал показания против Трампа. Он надеялся уйти “изящно” еще с ноября.

Демократы резко отреагировали на такие решения президента.

Главный “менеджер по импичменту” демократ Адам Шифф заявил, что такие действия президента, говорят о нем, как “слабом человеке”.

Другие чиновники Белого дома, также свидетельствовавшие против Трампа, самостоятельно ушли еще до начала голосования в Сенате.

К примеру, Фиона Хилл ушла из Госдепа за несколько дней до дачи показаний.

В то же время Джордж Кент остается на работе в Госдепе, Лора Купер – в Пентагоне, а Дэвид Холмс – в украинском посольстве.

Возможно, Трамп также уволит Мика Малвани, который, возможно, был тем чиновником, который заморозил военную помощь Украине. Сам президент уверяет, что это неправда, заявляя, что у них “прекрасные отношения”.