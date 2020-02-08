Об этом сообщает The New York Times.
На протяжении двух дней после голосования в Сенате Трамп оскорблял тех, кто ранее противостоял ему, называя их “злыми”, “коррумпированными”. По словам пресс-секретаря президента, те, кто ранее выступали против Трампа, должны “заплатить за это”.
После этого последовали увольнения. Первыми из Белого дома выдворили Александра Виндмана и его брата Евгения. Далее стало известно об увольнении Сондленда.
К увольнениям Трамп приступил спустя 48 часов после того, как Сенат оправдал его.
Накануне сообщалось, что представитель Совета нацбезопасности США Александр Виндман, который был ключевым свидетелем в процессе импичмента президента Дональда Трампа, уходит из Белого дома.
Братья сохранят свои армейские звания и вернутся на военную службу. Александра Виндмана переведут в Пентагон. Его брата, Евгения, пригласили работать в офис генерального советника армии.
“Никто из американцев не сомневается в том, почему работа этого человека закончена, почему в этой стране теперь на одного солдата меньше. Виндмана попросили уйти, потому что он говорил правду”, – заявил в адвокат полковника Виндмана Дэвид Прессман.
Он назвал Трампа “самым могущественным человеком в мире”, который решил отомстить его подзащитному.
Также Трамп принял решение отправить в отставку посла США в ЕС Гордона Сондленда.
“Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня. Я благодарен президенту Трампу за предоставленную возможность поработать, секретарю Помпео за его постоянную поддержку”, – сказал Сондленд.
Сондленд продумывал возможные пути отставки буквально сразу после того, как дал показания против Трампа. Он надеялся уйти “изящно” еще с ноября.
Демократы резко отреагировали на такие решения президента.
Главный “менеджер по импичменту” демократ Адам Шифф заявил, что такие действия президента, говорят о нем, как “слабом человеке”.
Другие чиновники Белого дома, также свидетельствовавшие против Трампа, самостоятельно ушли еще до начала голосования в Сенате.
К примеру, Фиона Хилл ушла из Госдепа за несколько дней до дачи показаний.
В то же время Джордж Кент остается на работе в Госдепе, Лора Купер – в Пентагоне, а Дэвид Холмс – в украинском посольстве.
Возможно, Трамп также уволит Мика Малвани, который, возможно, был тем чиновником, который заморозил военную помощь Украине. Сам президент уверяет, что это неправда, заявляя, что у них “прекрасные отношения”.
- Ранее сегодня посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что пытался выяснить причины приостановления военной помощи Украине, но “четкого ответа” не добился, в связи с чем связан задержку помощи с расследованием “дела Байдена”.
- Также посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что выражал вице-президенту США Майку Пенсу опасения о связи задержки военной помощи Украине и “дела Байдена”. У вице-президента Пенса эту информацию опровергли.