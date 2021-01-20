Действующий президент США Дональд Трамп в последний день пребывания в должности помиловал своего бывшего советника Стива Бэннона и еще более 70 человек.

Об этом проинформировали в пресс-службе Белого дома.

В общей сложности Трамп помиловал 73 человек и смягчил приговоры еще 70 лицам.

Среди помилованных есть и Стив Бэннон – бывший старший советник Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам (в свое время один из наиболее влиятельных сотрудников администрации президента).

“Президент Трамп предоставил полное помилование Стивену Бэннону. Прокуроры преследовали господина Бэннона по обвинению, связанному с мошенничеством, вытекающему из его участия в политическом проекте. Господин Бэннон был важным лидером консервативного движения и известен своей политической проницательностью”, – говорится в сообщении Белого дома.

Бэннон с августа 2016 года возглавлял предвыборный штаб Трампа, а после победы последнего на президентских выборах получил пост главного стратега Белого дома (был старшим советником президента, ответственным за стратегический анализ).

В августе 2017 года Трамп уволил Бэннона с должности стратегического советника.

В августе 2020 года Бэннона арестовали по подозрению в мошенничестве при сборе средств на проведение агитационной кампании за строительство стены на границе с Мексикой

Прокуратура Нью-Йорка заподозрила Бэннона и еще троих человек в обмане людей, которые жертвовали деньги на строительство стены на южной границе США в рамках кампании “Мы строим стену”. Им удалось собрать более 25 миллионов долларов через сотни тысяч пожертвований.

Согласно данным прокуратуры, сам Бэннон получил из этой суммы больше миллиона долларов, сообщает агентство ВВС. По крайней мере часть из этих денег он потратил на личные расходы.

Бывший советник Трампа отрицал обвинения и до сих пор не предстал перед судом.

В ноябре 2020 года Стив Бэннон заявил, что “второй срок” Трампа должен начаться с демонстрации отрубленных голов главного инфекциониста США доктора Энтони Фаучи и директора ФБР Кристофера Рэя в Белом доме “как предупреждение”.

Как сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники, по поводу помилования Бэннона “велись яростные дебаты”. По словам источника, знакомого с ходом обсуждения, одной из проблем, которая спровоцировала дискуссии, была возможная связь Бэннона с бунтом сторонников Трампа 6 января в Капитолии США.

Кого еще помиловал Трамп

Среди других помилованных есть Эллиотт Бройди, который собирал средства для кампании Трампа и в прошлом году признал себя виновным в нарушении иностранных законов о лоббировании.

Кроме того, Трамп помиловал рэпера Лил Уэйна (Lil Wayne), который признал себя виновным в хранении оружия. Еще один рэпер – Kodak Black получил смягчение приговора (ранее он также признал себя виновным в хранении оружия).

Среди других помилованных есть бывший мэр Детройта Кваме Килпатрик, который отбывал 28-летний тюремный срок по обвинению в коррупции.

Кроме того, Трамп помиловал Пола Эриксона – консервативного политического деятеля и бывшего бойфренда предполагаемой российской шпионки Марии Бутиной. Ранее его приговорили к семи годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

Помилован и бывший инженер Google Энтони Левандовски, осужденный за кражу коммерческой тайны беспилотных авто.

Помилование получил также гражданин Израиля Авием Селла, который был обвинен в шпионаже.

Ни самого Трампа, ни членов его семьи в списке нет. Также там нет адвоката Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, осведомленный с ситуацией, официальные лица Белого дома убедили Трампа, что он не должен объявлять о помиловании себя или членов своей семьи, потому что “может показаться, что они виновны в совершении преступлений”.

Как известно, президент США имеет право предоставить помилование или смягчить наказание. Помилование отменяет судимость, а смягчение приговора сокращает или прекращает тюремное заключение.

Получить помилование может и еще не осужденный человек: ему не обязательно должно быть предъявлено обвинение.