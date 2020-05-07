Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
“Это очень оскорбительная резолюция, подготовленная демократами, как часть стратегии ради победы на выборах 3 ноября путем разделения Республиканской партии”, – заявил Трамп.
В частности, резолюцию поддержали и представители Республиканской партии в обеих палатах Конгресса.
“Те немногие республиканцы, которые проголосовали за это, стали игрушками в руках демократов”, – отметил Трамп.
Ожидается, что Сенат, где республиканцы имеют большинство: 53 по сравнению с 47 демократами, проведет голосование по преодолению вето в четверг. Для преодоления вето необходимо собрать две третьих голосов в обеих палатах.
Резолюция, принятая Палатой представителей в марте и Сенатом в апреле, направлена на ограничение гарантированного права Белого дома объявлять войну.
- Напомним, президент Ирана Хасан Рухани пригрозил США ответными мерами, если будет продлено американское эмбарго на поставки оружия.