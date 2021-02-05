Бывший президент США Дональд Трамп отказался свидетельствовать по делу импичмента во время рассмотрения в Сенате.

Об этом сообщает CNN.

В четверг руководители группы конгрессменов по делу об импичменте попросили Трампа дать показания.

“Два дня назад вы предоставили ответ, в котором отвергли многие фактические утверждения, изложенные в статье об импичменте. Таким образом, вы попытались поставить под вопрос важные факты, несмотря на четкие и неопровержимые доказательства вашего конституционного правонарушения. В свете вашего оспаривания этих фактических утверждений, я обращаюсь к вам с просьбой дать показания под присягой о вашем поведении 6 января 2021 г. до или во время судебного разбирательства по делу об импичменте в Сенате”, – говорилось в обращении, которое передали адвокатам.

Советник экс-президента Джейсон Миллер заявил, что он “не будет давать показания в рамках неконституционного производства”.

“Использование нашей Конституции для открытия дела об импичменте слишком серьезно, чтобы пытаться играть в эти игры”, – добавили адвокаты Трампа Брюс Кастор и Дэвид Шон.

Отмечается, что представители обвинения могут трактовать отказ Трампа в качестве доказательства его вины.

“На суде мы докажем, что поведение президента Трампа не имеет оправдания. Немедленный отказ давать показания является красноречивым и прямо указывает на заключение, подтверждающее его вину”, – сказал конгрессмен Джереми Раскин.