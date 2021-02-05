Об этом сообщает CNN.
В четверг руководители группы конгрессменов по делу об импичменте попросили Трампа дать показания.
“Два дня назад вы предоставили ответ, в котором отвергли многие фактические утверждения, изложенные в статье об импичменте. Таким образом, вы попытались поставить под вопрос важные факты, несмотря на четкие и неопровержимые доказательства вашего конституционного правонарушения. В свете вашего оспаривания этих фактических утверждений, я обращаюсь к вам с просьбой дать показания под присягой о вашем поведении 6 января 2021 г. до или во время судебного разбирательства по делу об импичменте в Сенате”, – говорилось в обращении, которое передали адвокатам.
Советник экс-президента Джейсон Миллер заявил, что он “не будет давать показания в рамках неконституционного производства”.
“Использование нашей Конституции для открытия дела об импичменте слишком серьезно, чтобы пытаться играть в эти игры”, – добавили адвокаты Трампа Брюс Кастор и Дэвид Шон.
Отмечается, что представители обвинения могут трактовать отказ Трампа в качестве доказательства его вины.
“На суде мы докажем, что поведение президента Трампа не имеет оправдания. Немедленный отказ давать показания является красноречивым и прямо указывает на заключение, подтверждающее его вину”, – сказал конгрессмен Джереми Раскин.
- 13 января Палата представителей США объявила импичмент президенту Дональду Трампу за его роль в подстрекательстве толпы своих сторонников к штурму Капитолия. Он стал первым американским президентом, которого Палата представителей дважды подвергала импичменту. Теперь рассмотрение импичмента должно состояться в Сенате США.
- Члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте бывшего президента страны Дональда Трампа.