Об этом он сказал в ходе брифинга в Белом доме.
У Трампа спросили, кто мог отравить Навального.
“Поговорим об этом в другой раз”, – ответил Трамп.
В то же время государственный секретарь США Майк Помпео в интервью немецкому изданию Bild заявил, что для введения санкций против России из-за отравления оппозиционера Навального нужно больше фактов.
Он отметил, что США изначально дали понять, что использование химического оружия по типу «Новичка» неприемлемо.
При этом он вспомнил о ситуации с отравлением Скрипалей химическим реагентом из той же группы. Тогда Вашингтон ввел санкции в отношении РФ.
“Нет причин ожидать, что США не отреагируют справедливым образом на то, что могло произойти, как только будут представлены факты”, – пояснил государственную позицию США Помпео.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
- Второго сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы “Новичок”.
- 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы.
- 15 сентября Навальный опубликовал фото и написал, что уже дышит самостоятельно.
- Позже стало известно, что Навального отравили до приезда в аэропорт Томска. Пластиковую бутылку из-под воды со следами “Новичка” нашли в номере отеля Xander.