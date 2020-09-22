Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос относительно того, кто мог отравить российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он сказал в ходе брифинга в Белом доме.

У Трампа спросили, кто мог отравить Навального.

“Поговорим об этом в другой раз”, – ответил Трамп.

В то же время государственный секретарь США Майк Помпео в интервью немецкому изданию Bild заявил, что для введения санкций против России из-за отравления оппозиционера Навального нужно больше фактов.

Он отметил, что США изначально дали понять, что использование химического оружия по типу «Новичка» неприемлемо.

При этом он вспомнил о ситуации с отравлением Скрипалей химическим реагентом из той же группы. Тогда Вашингтон ввел санкции в отношении РФ.

“Нет причин ожидать, что США не отреагируют справедливым образом на то, что могло произойти, как только будут представлены факты”, – пояснил государственную позицию США Помпео.