Президент США Дональд Трамп спустя сутки отказался от идеи о переносе даты выборов. Он пояснил, что его беспокоит лишь формат голосования по почте.

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

“Я не хочу переносить. Я хочу, чтобы выборы состоялись”, – сказал он.

Трамп считает, что если выборы все же будут проведены по почте, то существует вероятность того, что как бюллетени могут потеряться и результат выборов будет неточным.

“Я не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что бюллетени пропали, а выборы признаны недействительными. Умные люди это знают. Глупые люди могут этого не знать”, – сказал он.

Выборы назначены на 3 ноября. Главными кандидатами являются Трамп (от Республиканской партии) и бывший вице-президент США Джо Байден (от Демократической партии).

Как сообщалось ранее, 30 июля президент США Дональд Трамп предложил отложить проведение выборов президента страны, которые должны состояться в ноябре.

Напомним, ранее Трамп неоднократно высказывал мнение, что идея демократов провести голосование с помощью почты в связи с эпидемией коронавируса создаст возможность для фальсификации выборов. Заявления американского лидера в Twitter на эту тему были обозначены, как фейковая информация. Это был первый случай в истории социальной сети, когда твит президента обозначили, как недостоверный.

Также Трамп не исключал, что не признает результаты грядущих выборов.