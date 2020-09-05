Об этом пишет CNN.

Так, на брифинге в пятницу Трампа спросили, что он сказал России об отравлении Навального после того, как правительство Германии заявило, что против него было использовано химическое вещество, которое, как известно, использовалось Кремлем.

“Я точно не знаю, что произошло, я думаю, что это трагично. Это ужасно, этого не должно происходить. У нас еще нет доказательств, но я посмотрю”, – сказал он.

Отмечается, что в отличии от Трампа, лидеры всего мира, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, резко осудили отравление Навального и потребовали ответов от правительства России.

Помимо этого, внутреннее лабораторное испытание НАТО “вне всяких сомнений” доказало, что оппозиционер был отравлен нервно-паралитическим веществом “Новичок”, а генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент “попыткой убийства”.

“Интересно, что все постоянно вспоминают Россию. Я не против, но нам бы стоило больше говорить о Китае, потому что то, что делает Китай, намного хуже, если вы посмотрите на то, что происходит с миром”, – добавил Трамп.

Впоследствии президент США сказал, что будет “вовсе не рад” если российское правительство отравило Навального, при этом он отметил, что “ладит” с президентом РФ Владимиром Путиным.