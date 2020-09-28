Трамп отреагировал на обвинения в уклонении от уплаты налогов

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления СМИ о том, что в 2016 и 2017 годах он заплатил всего 750 долларов в виде налога на прибыль.

Соответствующие посты опубликованы в его Twitter.

Как сообщалось ранее, газета The New York Times проанализировала налоговые декларации Трампа и компаний, принадлежащих Trump Organization, начиная с 1990-х годов, а также его личные отчеты за 2016 и 2017 годы.

По итогам издание сообщило, что за 2016 и 2017 годы Трамп заплатил всего 750 долларов налога на прибыль, а также в течение 10 лет не платил налог вообще.

Трамп в ответ заявил, что СМИ распространяют фейки и снова поднимают информацию о его налогах и “прочую ерунду с незаконно полученной информации” перед выборами и делают это “только с плохими намерениями”.

“Я заплатил много миллионов долларов налогов, но имел право, как и все остальные, на амортизацию и налоговые льготы”, — заверил Трамп.

На обвинения в том, что он стал первым президентом с 1970-х годов, не публиковал свои налоговые декларации (хотя это и не предусмотрено законом), Трамп заявил, что может обнародовать финансовую отчетность. Однако он не уточнил, собирается это делать в ближайшее время.