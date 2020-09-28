Covid-19 Украина

обновлено 28.09.2020 в 20:02

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Трамп отреагировал на обвинения в уклонении от уплаты налогов

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления СМИ о том, что в 2016 и 2017 годах он заплатил всего 750 долларов в виде налога на прибыль.

Понедельник, 28 сентября 2020, 21:36

Соответствующие посты опубликованы в его Twitter.

Как сообщалось ранее, газета The New York Times проанализировала налоговые декларации Трампа и компаний, принадлежащих Trump Organization, начиная с 1990-х годов, а также его личные отчеты за 2016 и 2017 годы.

По итогам издание сообщило, что за 2016 и 2017 годы Трамп заплатил всего 750 долларов налога на прибыль, а также в течение 10 лет не платил налог вообще.

Трамп в ответ заявил, что СМИ распространяют фейки и снова поднимают информацию о его налогах и “прочую ерунду с незаконно полученной информации” перед выборами и делают это “только с плохими намерениями”.

“Я заплатил много миллионов долларов налогов, но имел право, как и все остальные, на амортизацию и налоговые льготы”, — заверил Трамп.

На обвинения в том, что он стал первым президентом с 1970-х годов, не публиковал свои налоговые декларации (хотя это и не предусмотрено законом), Трамп заявил, что может обнародовать финансовую отчетность. Однако он не уточнил, собирается это делать в ближайшее время.

  • В 2018 году американское издание New York Times провело расследование, в ходе которого удалось выяснить, что нынешний президент США Дональд Трамп сохранил $ 413 млн путем неуплаты налогов за недвижимость отца.
Теги: Дональд Трамп, податки, The New York Times

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