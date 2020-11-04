Об этом свидетельствуют данные телеканала Fox News.
Колеблющиеся – американские штаты, в которых нет закономерности относительно того, как голосуют избиратели.
Так, на выборах в 2008 и 2012 году в Айове голосовали за демократа Барака Обаму.
Но в 2016 году жители Айовы поддержали республиканца Трампа.
В 2020 году за Трампа проголосовали 53,2% избирателей Айовы, а за демократа Джо Байдена – 45%.
Чтобы победить на президентских выборах 2020 года, нужно 270 голосов выборщиков.
Общая картина выглядит так:
В связи с тем, что Трамп выиграл выборы во Флориде, получив 29 голосов.
Это результаты голосования избирателей непосредственно на участках. К ним впоследствии добавят результаты голосования тех, кто отправляли бюллетени по почте, а таких около 100 миллионов.
Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.
Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосовании приняли участие более 100 млн человек.
Трамп будет следить за предварительными результатами голосования из Белого дома. С этой целью его кампания обустроила две комнаты.
Накануне президентских выборов специальные рабочие забаррикадировали Белый дом.
В Вашингтоне (округ Колумбия) забивали фанерой окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений из-за возможных массовых беспорядках после выборов.
- Ранее #Буквы разбирались, как проходит голосование и когда ждать результаты.
- О ходе событий в день голосування читайте в материале #Букв.