Президент США Дональд Трамп требует приговорить одного из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохара Царнаева к смертной казни.

Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

“Редко кто-либо заслуживает смертной казни больше, чем бостонский подрывник Джхар Царнаев”, – написал глава государства.

По его словам, суд согласился, что произошедшее на марафоне было “один из самых страшных терактов в стране после зверств 11 сентября”.

“Федеральное правительство должно добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой главы процесса”, – подчеркнул Трамп.

Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.

Джохар Царнаев, которому в 2013 году было 19 лет, а также его старший брат Тамерлан, 15 апреля 2013 года взорвали два самодельных взрывных устройства, сделанные из кастрюль-скороварок, у финишной линии традиционного ежегодного Бостонского марафона. В результате три человека погибли и еще 264 человека были ранены. Еще 17 человек потеряли какую-то из конечностей.

Три дня братья убегали от полиции. Во время бегов они убили сотрудника полиции.

Спустя два года, в 2015 году, Царнаева признали виновным по 30 обвинениям, которые ему выдвигали. 17 из них предусматривают возможность смертной казни. Злоумышленника приговорили к смертной казни, но сторона защиты начала подавать апелляционные иски.

Царнаев и его адвокаты не отрицают, что он совершил нападение. Но они утверждают, что главным виновником был его старший брат Тамерлан. Исходя из этого они заявляют, что наказание в виду смертной казни для Джохара несправедливое.