Об этом он заявил на своей странице в Twitter.
“Редко кто-либо заслуживает смертной казни больше, чем бостонский подрывник Джхар Царнаев”, – написал глава государства.
По его словам, суд согласился, что произошедшее на марафоне было “один из самых страшных терактов в стране после зверств 11 сентября”.
“Федеральное правительство должно добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой главы процесса”, – подчеркнул Трамп.
Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Джохар Царнаев, которому в 2013 году было 19 лет, а также его старший брат Тамерлан, 15 апреля 2013 года взорвали два самодельных взрывных устройства, сделанные из кастрюль-скороварок, у финишной линии традиционного ежегодного Бостонского марафона. В результате три человека погибли и еще 264 человека были ранены. Еще 17 человек потеряли какую-то из конечностей.
Три дня братья убегали от полиции. Во время бегов они убили сотрудника полиции.
Спустя два года, в 2015 году, Царнаева признали виновным по 30 обвинениям, которые ему выдвигали. 17 из них предусматривают возможность смертной казни. Злоумышленника приговорили к смертной казни, но сторона защиты начала подавать апелляционные иски.
Царнаев и его адвокаты не отрицают, что он совершил нападение. Но они утверждают, что главным виновником был его старший брат Тамерлан. Исходя из этого они заявляют, что наказание в виду смертной казни для Джохара несправедливое.
- В США в штате Индиана провели первую за последние 17 лет смертную казнь на федеральном уровне.