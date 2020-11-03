Об этом свидетельствуют данные опросов на сайте Real Clear Politics.
От штатов, где сейчас лидирует Трамп, может зависеть исход выборов.
США состоят из 50 штатов и округа Колумбия. В каждом из них есть “коллегия выборщиков” (Electoral College). Количество выборщиков для каждого штата определяется из расчета численности населения. В крупных штатах выборщиков больше, в небольших штатах может быть всего три.
Тот кандидат, который более популярный в штате – получает все голоса выборщиков. К примеру, если в коллегии 20 выборщиков, из которых 11 за Байдена и 9 за Трампа – все 20 голосов уйдут Байдену.
Исключение составляют штаты Небраска и Мэн. Там голоса делят пропорционально результатам выборов в Конгресс, а также в ассамблею штата.
Среди важных штатов, в которых сейчас лидирует Трамп, Огайо, Северная Каролина, Джорджия и Айова.
В Огайо Трампа поддерживают 47,4% избирателей, а Байдена – 46%. В Северной Каролине поддержка Трампа составляет 47,8%, а Байдена – 47,2%. В Джорджии Трампа поддерживают 47,8%, а Байдена – 47,6%. В Айове за Трампа могут проголосовать 47,2%, а за Байдена – 45,8%.
При этом, по всем опросам, Байден опережает Трампа на 6,8% по популярности.
Напомним, выборы президента США состоятся во вторник, 3 ноября.
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