Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опередил своего соперника, Джо Байдена, в крупных штатах, которые имеют влияние на исход выборов.

Об этом свидетельствуют данные опросов на сайте Real Clear Politics.

От штатов, где сейчас лидирует Трамп, может зависеть исход выборов.

США состоят из 50 штатов и округа Колумбия. В каждом из них есть “коллегия выборщиков” (Electoral College). Количество выборщиков для каждого штата определяется из расчета численности населения. В крупных штатах выборщиков больше, в небольших штатах может быть всего три.

Тот кандидат, который более популярный в штате – получает все голоса выборщиков. К примеру, если в коллегии 20 выборщиков, из которых 11 за Байдена и 9 за Трампа – все 20 голосов уйдут Байдену.

Исключение составляют штаты Небраска и Мэн. Там голоса делят пропорционально результатам выборов в Конгресс, а также в ассамблею штата.

Среди важных штатов, в которых сейчас лидирует Трамп, Огайо, Северная Каролина, Джорджия и Айова.

В Огайо Трампа поддерживают 47,4% избирателей, а Байдена – 46%. В Северной Каролине поддержка Трампа составляет 47,8%, а Байдена – 47,2%. В Джорджии Трампа поддерживают 47,8%, а Байдена – 47,6%. В Айове за Трампа могут проголосовать 47,2%, а за Байдена – 45,8%.

При этом, по всем опросам, Байден опережает Трампа на 6,8% по популярности.

Напомним, выборы президента США состоятся во вторник, 3 ноября.