Об этом президент США сообщил на своей странице в Twitter.

“Джо Байден назвал вчера меня Джорджем. Не смог запомнить мое имя. Ему понадобилась помощь ведущего, чтобы продолжить интервью. Картель фейковых новостей работает сверхурочно, чтобы скрыть это!”, – написал Трамп.

Джо Байден оговорился во время онлайн-мероприятия по сбору средств в воскресенье.

“В какую страну мы превратимся? Еще четыре года Джорджа … Джорджа … Мы окажемся в таком положении, что когда Трампа выберут, мы все окажемся в другом мире!” – сказал Байден.

Пользователи Сети предположили, что он перепутал нынешнего лидера с Бушем-младшим или оговорился.

Отметим, что Дональд Трамп регулярно ставит под сомнение способность Байдена быть президентом, апеллируя к его преклонному возрасту. Президент США даже придумал для своего главного оппонента прозвище “Сонный Джо”.