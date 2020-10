Об этом президент США сообщил на своей странице в Twitter.

“Джо Байден назвал вчера меня Джорджем. Не смог запомнить мое имя. Ему понадобилась помощь ведущего, чтобы продолжить интервью. Картель фейковых новостей работает сверхурочно, чтобы скрыть это!”, – написал Трамп.

Джо Байден оговорился во время онлайн-мероприятия по сбору средств в воскресенье.

“В какую страну мы превратимся? Еще четыре года Джорджа … Джорджа … Мы окажемся в таком положении, что когда Трампа выберут, мы все окажемся в другом мире!” – сказал Байден.

It’s getting beyond ridiculous. This guy is not up for the job. The left is using him to get in their radicals.

Did Biden think he was running against George Bush or George Washington? pic.twitter.com/fK1u36Npc7

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 26, 2020