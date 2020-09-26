Президент США Дональд Трамп намерен назначить Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда вместо Рут Бадер Гинзбург, которая умерла на прошлой неделе.

Об этом сообщает The Hill, ссылаясь на свои источники.

“Он принял свое решение, и это Барретт”, – сказал один из чиновников.

Сам Трамп в пятницу вечером заявил, что он уже принял решение, кого назначить на должность судьи Верховного суда, но отказался подтвердить, что это будет Барретт.

Отмечается, что Трамп объявит о своем выборе на церемонии в Белом доме в 17:00 в субботу.

“Я не сказал, что это она, но она выдающаяся”, – прокомментировал президент США возможное назначение Барретт.

Один из источников, близких к процессу, сказал, что слушания по утверждению Барретт ожидаются в ближайшие две недели, а голосование состоится где-то в конце октября, перед выборами 3 ноября.

Ранее Барретт уже рассматривалась, как потенциальный кандидат на замену Энтони Кеннеди в 2018 году, но в конечном итоге Трамп предпочел назначить на эту должность Бретта Кавано.