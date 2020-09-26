Об этом сообщает The Hill, ссылаясь на свои источники.
“Он принял свое решение, и это Барретт”, – сказал один из чиновников.
Сам Трамп в пятницу вечером заявил, что он уже принял решение, кого назначить на должность судьи Верховного суда, но отказался подтвердить, что это будет Барретт.
Отмечается, что Трамп объявит о своем выборе на церемонии в Белом доме в 17:00 в субботу.
“Я не сказал, что это она, но она выдающаяся”, – прокомментировал президент США возможное назначение Барретт.
Один из источников, близких к процессу, сказал, что слушания по утверждению Барретт ожидаются в ближайшие две недели, а голосование состоится где-то в конце октября, перед выборами 3 ноября.
Ранее Барретт уже рассматривалась, как потенциальный кандидат на замену Энтони Кеннеди в 2018 году, но в конечном итоге Трамп предпочел назначить на эту должность Бретта Кавано.
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