Президент США Дональд Трамп назначит Майка Пенса вице-президентом страны в случае выигрыша на выборах.

Об этом сообщает американский телеканал CNN

Пенс и сейчас занимает должность вице-президента. Он согласился продолжить работу, если Трамп выиграет на президентских выборах.

“При поддержке нашей Республиканской партии и с божьей милостью я смиренно принимаю вашу номинацию баллотироваться и служить в качестве вице-президента Соединенных Штатов”, – сказал Пенс.

Он поблагодарил Трампа и американцев за оказанное ему доверие.