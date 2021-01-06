Дональд Трамп в частном порядке признал, что проиграл выборы и что на посту президента его заменит Джо Байден. Но все он

Об этом пишет издание Politico.

Одному человеку Трамп даже признался, что он “просто разочарован тем, что мы проиграл”.

Трамп признает свое поражение, но все же утверждает, что выиграл бы “честные выборы”, несмотря на отсутствие конкретных доказательств фальсификации результатов голосования.

Трамп периодически возвращается к утверждению, что, может быть, он мог каким-то образом добиться победы. При этом Трамп слушает свою небольшую группу юристов, включая бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и профессора права Университета Чепмена Джона Истмана.

Как пишет издание, по словам людей, которые общались с Трампом, президент продолжает свою борьбу, чтобы удержать внимание на себе и дать своим сторонникам то, что они хотят.

“… Чтобы оставаться актуальным и о нем все еще говорили в новостях”.

Во вторник Трамп публично потребовал от вице-президента Майка Пенса выйти за рамки своих конституционных обязанностей и отменить процедуру сертификации результатов выборов, которая должна состояться сегодня. Позже Пенс сообщил Трампу, что у него нет таких полномочий, но, по словам, источников, планирует разрешить высказать возражения и, возможно, сделать собственное заявление о фальсификациях на выборах.

Команда Трампа надеется привлечь 180 членов Палаты представителей вместе с 13 сенаторами, чтобы выразить возражения против победы Байдена. Соответственно, традиционно короткая церемония может затянуться на целый день.

Если законодатели оспорят результаты шести колеблющихся штатов – Пенсильвании, Невады, Висконсина, Джорджии, Мичигана и Аризоны, голосование может затянуться до четверга.