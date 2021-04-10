Об этом сообщает The Washington Post.
В Республиканской партии до сих пор четко не обозначили место Трампа. Тем не менее представитель республиканцев Джейсон Миллер сказал, что Трамп по-прежнему “величайшее имя в политике”.
Другой сторонник Трампа сказал, что ранее тот был как Зевс (греческий бог, – ред.), “стрелял твитами, как молниями, с высоты”. А теперь Трамп, по его мнению, “издает писки мыши в Мар-а-Лаго”.
По мере того как республиканцы начинают обдумывать выбор кандидата в президенты на 2024 год, сенаторы, губернаторы и другие деятели борются за известность и “ухаживают” за крупными донорами.
Неназванный участник мероприятий во Флориде, советник одного из крупнейших спонсоров, сказал, что Республиканская партия сосредоточила внимание на ограничении влияния Трампа, чтобы вернуть избирателей.
Однако Трамп по-прежнему возглавляет списки избирателей-республиканцев.
Другие инсайдеры, которые были на мероприятии, отметили, что “хватка Трампа ускользает, не в последнюю очередь из-за того, что он потерял доступ к Twitter, своей самой мощной платформе коммуникации”.
“Власть Трампа ослабевает с каждым днем… Когда вы президент США, очень легко включиться в каждый новостной цикл. Но как только вы уйдете из офиса, то должны стать стратегом”, – сказал один из сторонников Трампа, республиканский стратег Алекс Конант.
Конант считает, что Трампу стоит написать книгу, дать интервью в прайм-тайм или произнести речь. Вместо этого он пишет и рассылает журналистам короткие заявления, похожие на твиты.
- Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп, которого забанили в Twitter и Facebook, планирует запустить собственную соцсеть в ближайшие месяцы.