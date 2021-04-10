45-й президент США Дональд Трамп устроил на вилле в Мар-а-Лаго (Флорида) мероприятие для Республиканского национального комитета. 400 участников заплатили за это около 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает The Washington Post.

В Республиканской партии до сих пор четко не обозначили место Трампа. Тем не менее представитель республиканцев Джейсон Миллер сказал, что Трамп по-прежнему “величайшее имя в политике”.

Другой сторонник Трампа сказал, что ранее тот был как Зевс (греческий бог, – ред.), “стрелял твитами, как молниями, с высоты”. А теперь Трамп, по его мнению, “издает писки мыши в Мар-а-Лаго”.

По мере того как республиканцы начинают обдумывать выбор кандидата в президенты на 2024 год, сенаторы, губернаторы и другие деятели борются за известность и “ухаживают” за крупными донорами.

Неназванный участник мероприятий во Флориде, советник одного из крупнейших спонсоров, сказал, что Республиканская партия сосредоточила внимание на ограничении влияния Трампа, чтобы вернуть избирателей.

Однако Трамп по-прежнему возглавляет списки избирателей-республиканцев.

Другие инсайдеры, которые были на мероприятии, отметили, что “хватка Трампа ускользает, не в последнюю очередь из-за того, что он потерял доступ к Twitter, своей самой мощной платформе коммуникации”.

“Власть Трампа ослабевает с каждым днем… Когда вы президент США, очень легко включиться в каждый новостной цикл. Но как только вы уйдете из офиса, то должны стать стратегом”, – сказал один из сторонников Трампа, республиканский стратег Алекс Конант.

Конант считает, что Трампу стоит написать книгу, дать интервью в прайм-тайм или произнести речь. Вместо этого он пишет и рассылает журналистам короткие заявления, похожие на твиты.