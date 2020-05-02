Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

“Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине”, – говорится в сообщении.

Дейтон сейчас является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он занимает эту должность с 2010 года.

Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

Ранее Дейтон служил на должностях координатора по вопросам безопасности в палестино-израильском конфликте, директором по вопросам стратегии, планирования и политики штаба армии США, директором операций разведывательного агентства Пентагона, атташе по вопросам обороны в посольстве США в России.

Кроме того, он имеет многочисленные награды за свою военную службу, в том числе от Государственного департамента и правительств Канады, Германии и Австрии.

Дейтон говорит на русском и немецком языках.

Для официального назначения на должность посла США в Украине он должен пройти процедуру согласования в Сенате.