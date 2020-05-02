Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
“Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине”, – говорится в сообщении.
Дейтон сейчас является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он занимает эту должность с 2010 года.
Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.
Ранее Дейтон служил на должностях координатора по вопросам безопасности в палестино-израильском конфликте, директором по вопросам стратегии, планирования и политики штаба армии США, директором операций разведывательного агентства Пентагона, атташе по вопросам обороны в посольстве США в России.
Кроме того, он имеет многочисленные награды за свою военную службу, в том числе от Государственного департамента и правительств Канады, Германии и Австрии.
Дейтон говорит на русском и немецком языках.
Для официального назначения на должность посла США в Украине он должен пройти процедуру согласования в Сенате.
- Ранее личный адвокат американского президента Рудольф Джулиани заявил, что прилагал усилия к отстранению экс-посла США в Украине Мари Йованович, поскольку она усложняла расследование в отношении Хантера Байдена.
- Йованович была отозвана в мае текущего года.
- Американский лидер Дональд Трамп обвинил ее в нежелании вешать его портрет в посольстве США в Киеве.