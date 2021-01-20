#Буквы излагают основные положения прощальной речи 45-го президента США.

Благодарность

Начать свою речь Трамп решил с того, чтобы выразить благодарность тем, кто его окружал.

Это его семья: жена Мелания, дочь Иванка, зять Джаред, сыновья Бэррон и Дональд-младший, сын Эрик и его жена Лара, дочь Тиффани.

Следующим Трамп вспомнил вице-президента Майка Пенса, с которым у него в последнее время были напряженные отношения, а особенно — после штурма Капитолия во время заседания Конгресса, на котором председательствовал Пенс. Трамп поблагодарил также семью Пенса.

Кроме того, Трамп поблагодарил сотрудников администрации, однако персонально — только Марка Медоуза, возглавлявшего ее менее года.

Далее президент поблагодарил американских военных и правоохранителей.

Итоги 4 лет

Немалую часть своей речи Трамп посвятил тому, чтобы подвести итоги 4 лет своего президентства. Он рассказал о том, чем он лично гордится. Это, в частности:

Налоговые реформы.

Выход из Трансатлантического партнерства.

Выход из Парижского климатического соглашения.

Пересмотр условий сотрудничества с Южной Кореей, Мексикой, Канадой.

Торговое соглашение с Китаем.

Уменьшение уровня безработицы “для афроамериканцев, латиноамериканцев, американцев азиатского происхождения, женщин — почти для всех”.

Открытие новых производств в США и рост количества рабочих мест.

Разработка вакцины против коронавируса.

Назначение рекордного количества судей, в частности, судей Верховного суда.

Стена на границе с Мексикой.

Отказ от финансирования ВОЗ.

Уменьшение взносов в НАТО по сравнению с другими странами.

Отсутствие новых войн и модернизация армии.

Ликвидация Касема Сулеймани.

Напутствие новому президенту

На протяжении своей 19-минутной речи Трамп неоднократно обращался к новому президенту и его команде, однако имя Джо Байдена ни разу не прозвучало.

Трамп пожелал новой администрации удачи.

“На этой неделе состоится инаугурация новой администрации, молимся за ее успех в сохранении Америки в безопасности и процветании. Мы выражаем наилучшие пожелания, а также хотим для них удачи — очень важное слово”, — сказал он.

Подытоживая, Трамп, вопреки тому, что ему грозит второй импичмент, после которого его могут лишить права занимать государственные должности, оптимистично заявил, что движение, созданное им — Make America Great Again — только начинается.

“Теперь, когда я готовлюсь к передаче власти новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, только начинается. Ничего подобного не было. Вера в то, что нация должна служить своим гражданам, не ослабнет, а только укрепится с каждым днем”, — сказал президент.

Напомним, завтра, 20 января, состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена. Из-за штурма Капитолия 6 января, в результате которого погибли 5 человек, Вашингтон находится в состоянии повышенной готовности.

Сторонники Дональда Трампа намерены протестовать в Вашингтоне в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. ФБР ожидают, что будут попытки сорвать инаугурацию.