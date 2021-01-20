#Буквы излагают основные положения прощальной речи 45-го президента США.
Благодарность
Начать свою речь Трамп решил с того, чтобы выразить благодарность тем, кто его окружал.
Это его семья: жена Мелания, дочь Иванка, зять Джаред, сыновья Бэррон и Дональд-младший, сын Эрик и его жена Лара, дочь Тиффани.
Следующим Трамп вспомнил вице-президента Майка Пенса, с которым у него в последнее время были напряженные отношения, а особенно — после штурма Капитолия во время заседания Конгресса, на котором председательствовал Пенс. Трамп поблагодарил также семью Пенса.
Кроме того, Трамп поблагодарил сотрудников администрации, однако персонально — только Марка Медоуза, возглавлявшего ее менее года.
Далее президент поблагодарил американских военных и правоохранителей.
Итоги 4 лет
Немалую часть своей речи Трамп посвятил тому, чтобы подвести итоги 4 лет своего президентства. Он рассказал о том, чем он лично гордится. Это, в частности:
- Налоговые реформы.
- Выход из Трансатлантического партнерства.
- Выход из Парижского климатического соглашения.
- Пересмотр условий сотрудничества с Южной Кореей, Мексикой, Канадой.
- Торговое соглашение с Китаем.
- Уменьшение уровня безработицы “для афроамериканцев, латиноамериканцев, американцев азиатского происхождения, женщин — почти для всех”.
- Открытие новых производств в США и рост количества рабочих мест.
- Разработка вакцины против коронавируса.
- Назначение рекордного количества судей, в частности, судей Верховного суда.
- Стена на границе с Мексикой.
- Отказ от финансирования ВОЗ.
- Уменьшение взносов в НАТО по сравнению с другими странами.
- Отсутствие новых войн и модернизация армии.
- Ликвидация Касема Сулеймани.
Напутствие новому президенту
На протяжении своей 19-минутной речи Трамп неоднократно обращался к новому президенту и его команде, однако имя Джо Байдена ни разу не прозвучало.
Трамп пожелал новой администрации удачи.
“На этой неделе состоится инаугурация новой администрации, молимся за ее успех в сохранении Америки в безопасности и процветании. Мы выражаем наилучшие пожелания, а также хотим для них удачи — очень важное слово”, — сказал он.
Подытоживая, Трамп, вопреки тому, что ему грозит второй импичмент, после которого его могут лишить права занимать государственные должности, оптимистично заявил, что движение, созданное им — Make America Great Again — только начинается.
“Теперь, когда я готовлюсь к передаче власти новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, только начинается. Ничего подобного не было. Вера в то, что нация должна служить своим гражданам, не ослабнет, а только укрепится с каждым днем”, — сказал президент.
Напомним, завтра, 20 января, состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена. Из-за штурма Капитолия 6 января, в результате которого погибли 5 человек, Вашингтон находится в состоянии повышенной готовности.
Сторонники Дональда Трампа намерены протестовать в Вашингтоне в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. ФБР ожидают, что будут попытки сорвать инаугурацию.
- Накануне этого события в Вашингтоне существенно усилили меры безопасности. Инаугурацию Байдена будут охранять втрое больше военных, чем в Афганистане, Ираке и Сирии вместе взятых.