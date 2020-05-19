Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ должна улучшить свое отношение к Штатам и другим странам, чтобы сотрудничество было возобновлено.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Трампа, Всемирная организация здравоохранения должна “навести порядок” и “работать лучше”. В случае, если этого не произойдет, США больше “не будет связываться” с организацией.

“Они должны быть намного более справедливыми по отношению к другим странам, включая Соединенные Штаты, иначе мы больше не будем с ними связываться”, — заявил американский лидер во время общения с журналистами в Белом доме.

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп заявил, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за возможного сокрытия фактов о распространении коронавируса на ранних этапах.