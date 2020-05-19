Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам Трампа, Всемирная организация здравоохранения должна “навести порядок” и “работать лучше”. В случае, если этого не произойдет, США больше “не будет связываться” с организацией.
“Они должны быть намного более справедливыми по отношению к другим странам, включая Соединенные Штаты, иначе мы больше не будем с ними связываться”, — заявил американский лидер во время общения с журналистами в Белом доме.
Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп заявил, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за возможного сокрытия фактов о распространении коронавируса на ранних этапах.
Американский бизнесмен и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс раскритиковал решение президента США Дональда Трампа касательно ВОЗ.
- В мае стало известно, что в Белом доме рассматривают возможность возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения, но при условии, что Китай выплатит обязательные взносы.
- Накануне президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Всемирной организации здравоохранения. Он назвал организацию “марионеткой Китая” и пригрозил перенаправить финансирование на COVID-19.