Об этом сообщает издание The New York Times.

В субботу, 10 октября, в рамках первого публичного мероприятия после заражения вирусом Трамп поприветствовал с балкона несколько сотен своих сторонников, собравшихся на лужайке возле Белого дома.

Мероприятие называлось “мирным протестом за закон и порядок”.

Отмечается, что обращение Трампа длилось около 15 минут вместо традиционных 30. При этом политик заверил сторонников, что с ним все хорошо.

“Я чувствую себя прекрасно! Я знаю, что вы молились (за меня – ред.)”, – отметил Трамп.

Он также выразил уверенность, что американская наука и медицина навсегда искоренят коронавирусную инфекцию.

“Я хочу, чтобы вы знали, что наша нация победит этот ужасный китайский вирус, как мы его называем. Как вы знаете, вакцина выйдет очень, очень скоро, в рекордные сроки… С помощью силы американцев – американского духа, я думаю, наука и медицина уничтожат китайский вирус раз и навсегда. Мы избавимся от этого”, – подчеркнул президент США.

Стоит отметить, что Трамп часто называет COVID-19 ” китайским вирусом”, напоминая, из какой страны он начал распространение.

В дальнейшем американский лидер перешел к перечислению достижений его администрации, а также к критике соперника на президентских выборах – кандидата от демократов Джо Байдена.

Собравшиеся на территории Белого дома сторонники Трампа бурно реагировали на его заявления, а в конце выступления начали скандировать: “Мы вас любим!”.

Стоит отметить, что Трамп вышел на балкон в защитной маске, но сразу ее снял и выступал уже без нее.

Как сообщает агентство Reuters, сторонники политика, среди которых было много темнокожих и латиноамериканцев, были в масках, но часто не соблюдали социальную дистанцию.

Участники акции должны были заполнить анкету, а также пройти температурный скрининг.

Фото: Reuters

Фото: AP Photo/Alex Brandon

  • 2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
  • Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
  • 6 октября стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение. Отмечалось, что, несмотря на коронавирус, он вернется к публичным мероприятиям в субботу, 10 октября.