Об этом сообщает издание The New York Times.

В субботу, 10 октября, в рамках первого публичного мероприятия после заражения вирусом Трамп поприветствовал с балкона несколько сотен своих сторонников, собравшихся на лужайке возле Белого дома.

Мероприятие называлось “мирным протестом за закон и порядок”.

Отмечается, что обращение Трампа длилось около 15 минут вместо традиционных 30. При этом политик заверил сторонников, что с ним все хорошо.

“Я чувствую себя прекрасно! Я знаю, что вы молились (за меня – ред.)”, – отметил Трамп.

Он также выразил уверенность, что американская наука и медицина навсегда искоренят коронавирусную инфекцию.

“Я хочу, чтобы вы знали, что наша нация победит этот ужасный китайский вирус, как мы его называем. Как вы знаете, вакцина выйдет очень, очень скоро, в рекордные сроки… С помощью силы американцев – американского духа, я думаю, наука и медицина уничтожат китайский вирус раз и навсегда. Мы избавимся от этого”, – подчеркнул президент США.

Стоит отметить, что Трамп часто называет COVID-19 ” китайским вирусом”, напоминая, из какой страны он начал распространение.

В дальнейшем американский лидер перешел к перечислению достижений его администрации, а также к критике соперника на президентских выборах – кандидата от демократов Джо Байдена.

Собравшиеся на территории Белого дома сторонники Трампа бурно реагировали на его заявления, а в конце выступления начали скандировать: “Мы вас любим!”.

Стоит отметить, что Трамп вышел на балкон в защитной маске, но сразу ее снял и выступал уже без нее.

President Trump made his first public appearance since returning to the White House from a three-day stay in hospital for COVID-19, even as his aides remained silent on whether he is contagious https://t.co/853o1h3B0m pic.twitter.com/fJ33knDHh3

— Reuters (@Reuters) October 10, 2020