Ролик танца Трампа на своем YouTube-канале опубликовало издание The Sun.
Некоторые пользователи Сети обвинили американского президента в ретроградстве и в том, что он пляшет на могилах людей, погибших от коронавируса.
“Трамп танцует на могилах 216 000 человек”, – написал один из пользователей Twitter.
Другие, наоборот, восприняли танец с улыбкой.
“Заставляет улыбнуться, не так ли?”, – написали в комментариях у пользователя Брендона Дарби, который тоже поделился видео с танцем.
“Я вырос, чтобы обожать этого человека”, – пишут в комментариях.
Экс-посол Соединенных штатов в России Майкл Макфол сравнил Трампа с первым президентом РФ Борисом Ельциным, который тоже танцевал на встрече с избирателями.
“Это видео напоминает мне об очень больном Борисе Ельцине, баллотировавшегося на второй срок в 1996 году. Кто-нибудь помнит его танцы?” – написал он в Twitter.
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что когда его лечили от COVID-19, он буквально почувствовал себя суперменом.