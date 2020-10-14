Президент США Дональд Трамп впервые после того, как переболел COVID -19, появился на большом мероприятии — предвыборном митинге в Стенфорде (штат Флорида). Когда заиграла композиция Y.M.C.A. группы Village People, Трамп начал пританцовывать.

Ролик танца Трампа на своем YouTube-канале опубликовало издание The Sun.

Некоторые пользователи Сети обвинили американского президента в ретроградстве и в том, что он пляшет на могилах людей, погибших от коронавируса.

“Трамп танцует на могилах 216 000 человек”, – написал один из пользователей Twitter.

Другие, наоборот, восприняли танец с улыбкой.

“Заставляет улыбнуться, не так ли?”, – написали в комментариях у пользователя Брендона Дарби, который тоже поделился видео с танцем.

“Я вырос, чтобы обожать этого человека”, – пишут в комментариях.

Экс-посол Соединенных штатов в России Майкл Макфол сравнил Трампа с первым президентом РФ Борисом Ельциным, который тоже танцевал на встрече с избирателями.

“Это видео напоминает мне об очень больном Борисе Ельцине, баллотировавшегося на второй срок в 1996 году. Кто-нибудь помнит его танцы?” – написал он в Twitter.