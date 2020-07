Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Президент США надел маску во время посещения Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, где проходят лечение, в том числе, раненые военнослужащие.

На политике была темно-синяя маска с золотой президентской печатью в левой нижней части, сообщает агентство Reuters.

“Чтобы вы знали, я принял решение одеть маску из-за визита в больницу. Во время этого события я буду общаться с многими военными, людьми, которые проводят операции. Мне кажется, это отличная идея носить маску в таких случаях. Я никогда не выступал против ношения защитной маски. Просто всему свое время и место”, — сообщил Трамп журналистам перед визитом.

