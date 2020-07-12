Президент США Дональд Трамп появился перед камерами в защитной маске. Это первый раз с начала эпидемии коронавируса в стране, когда политик был замечен в маске на публике и перед прессой.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Президент США надел маску во время посещения Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, где проходят лечение, в том числе, раненые военнослужащие.

На политике была темно-синяя маска с золотой президентской печатью в левой нижней части, сообщает агентство Reuters.

“Чтобы вы знали, я принял решение одеть маску из-за визита в больницу. Во время этого события я буду общаться с многими военными, людьми, которые проводят операции. Мне кажется, это отличная идея носить маску в таких случаях. Я никогда не выступал против ношения защитной маски. Просто всему свое время и место”, — сообщил Трамп журналистам перед визитом.

WATCH: President Donald Trump wears a mask during a scheduled visit to the Walter Reed National Military Medical Center, a rare instance of doing so publicly as #coronavirus cases continue to pile up in the U.S. pic.twitter.com/Ksz3vQOryn — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) July 11, 2020

Ранее президент США несколько месяцев избегал публичного появления в маске (вопреки рекомендациям экспертов по здравоохранению его администрации). Политик отмечал, что не носит ее, так как это не соответствует статусу главы Белого дома. Кроме того, американский лидер настаивал на том, что ношение маски создаст впечатление, что он не контролирует эпидемию.

По данным CNN, согласие Трампа надеть маску публично стало результатом настоятельной “просьбы” его помощников, которые призвали президента США показать пример сторонникам.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США призывают граждан носить маски в общественных местах, где тяжело соблюдать социальное дистанцирование. Несмотря на это некоторые американцы утверждают, что данное требование нарушает их гражданские свободы.