Президент США Дональд Трамп и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор встретились впервые за каденцию 45-го американского лидера, несмотря на то, что страны граничат между собой. целью встречи было подписание торгового соглашения.

Об этом сообщает CBS News.

Торговое соглашение подписали три стороны: США, Мексика и Канада (USMCA). Оно вступило в силу в начале июля.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался приехать в Вашингтон, учитывая пандемию, поэтому встреча имела двусторонний характер.

Накануне момента подписания соглашения Трамп назвал отношения между США и Мексикой “выдающимися” и заявил, что они “никогда не были более тесными, чем сейчас”. Также он похвалил президента Мексики, назвав его “жестким переговорщиком”.

Тот, в свою очередь, поблагодарил Трампа за понимание, отметив, что США “не пытались относиться к нам как к колонии”.

“Наоборот, вы выполнили наше условие как независимая нация. Вот почему я здесь: чтобы выразить народу Соединенных Штатов, что их президент относился к нам с добротой и уважением”, – заявил мексиканский лидер.

В рамках торгового соглашения Трюдо обязан совершить визит в Белый дом позже.

Стоит отметить, что USMCA во многом идентичен Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), однако устанавливает новые правила для автомобильного сектора с целью увеличить зарплаты мексиканских рабочих.