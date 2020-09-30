Президент США Дональд Трамп уже не первый раз говорит о том, что выборы главы государства, которые запланированы на ноябрь, будут сфальсифицированы.

Очередное заявление он сделал во время дебатов со своим оппонентом Джо Байденом.

По мнению Трампа, возможность сфальсифицировать выборы заложена в праве голосовать по почте.

Он говорит об этом уже больше месяца.

Трамп считает, что прошлые выборы демократы также хотели сфальсифицировать, но благодаря упорству и честности республиканцев – “им это не удалось”.

“3 ноября (в день выборов) всем будет ясно кто победит. Думаю, наши дела (республиканцев) буду в порядке”, – сказал Трамп.

Он напомнил о случаях, когда в мусорных баках находили бюллетени, в которых американцы голосовали “за” Трампа. Также он рассказал о случаях, когда бюллетени по почте присылали по почте тем гражданам, которые их даже не запрашивали. Или же присылали по 2 – 3 бюллетеня, вместо одного. Также он рассказал о том, как в некоторых городах теряют по 30 – 40 процентов бюллетеней, отправленных по почте.

“Что это? Это все мошенничество, обман, позор и стыд”, – считает Трамп.

Отметим, это был первый раунд дебатов. Последующие два запланированы на 15 и 22 октября.

Во время этих дебатов Трамп и Байден говорили на такие темы: прошлое кандидатов; Верховный суд; пандемия коронавируса; расовые протесты и насилие в городах; честность предстоящих выборов; экономика.