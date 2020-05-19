Об этом он сообщил в Twitter.
Трамп опубликовал письмо, адресованное руководителю ВОЗ Тедросу Адхану Гебреюсу, раскритиковав этапы реакции организации на пандемию еще с декабря.
Американский лидер обвинил ВОЗ в ориентированности на Китай, назвав организацию “марионеткой”.
“Они марионетка Китая, они ориентированы на Китай, если говорить точнее”, – сказал он.
Трамп отметил, что ВОЗ дала “очень много плохих советов, ужасных советов”, в которых была неправа, однако “всегда оказывалась на стороне Китая”.
В письме указано, что у ВОЗ есть 30 дней на то, чтобы показать результат в исследовании коронавируса, иначе рискует потерять миллионы долларов финансирования, а также членство США в ВОЗ.
В ответ доктор Тедрос заявил, что независимая оценка пандемии будет проведена “в самый подходящий момент”.
This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020
Трамп в письме утверждает, что “повторные ошибки” доктора Тедроса и ВОЗ были “чрезвычайно дорогостоящими для всего мира”.
“Единственный путь вперед для Всемирной организации здравоохранения – это если она действительно сможет продемонстрировать независимость от Китая”, – говорится в письме.
Трамп призвал организацию взять на себя обязательство “существенно улучшить ситуацию” в течение 30 дней, не уточняя, что это значит.
Газета Financial Times сообщила, что США планируют публично дистанцироваться от некоторых формулировок в резолюции.
- Комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам Сената Конгресса США намерен расследовать роль Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сдерживании пандемии коронавируса.
- Независимое британское общественное объединение Общество Генри Джексона (Henry Jackson Society) выступило с заявлением о том, что Китай должен быть привлечен к ответственности в соответствии с международным правом на триллионы долларов за первоначальное сокрытие пандемии коронавируса, которая привела к более чем 60 000 смертей и триллионам долларов экономического ущерба.