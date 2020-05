Об этом он сообщил в Twitter.

Трамп опубликовал письмо, адресованное руководителю ВОЗ Тедросу Адхану Гебреюсу, раскритиковав этапы реакции организации на пандемию еще с декабря.

Американский лидер обвинил ВОЗ в ориентированности на Китай, назвав организацию “марионеткой”.

“Они марионетка Китая, они ориентированы на Китай, если говорить точнее”, – сказал он.

Трамп отметил, что ВОЗ дала “очень много плохих советов, ужасных советов”, в которых была неправа, однако “всегда оказывалась на стороне Китая”.

В письме указано, что у ВОЗ есть 30 дней на то, чтобы показать результат в исследовании коронавируса, иначе рискует потерять миллионы долларов финансирования, а также членство США в ВОЗ.

В ответ доктор Тедрос заявил, что независимая оценка пандемии будет проведена “в самый подходящий момент”.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020