Об этом сообщили в Twitter штаба Трампа.

Команда политика отметила, что уже обратилась в суд, поскольку имели место масштабные мошенничества.

“Штаб Трампа подает иск о выборах в Джорджии. Были задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, что делает нынешние результаты недействительными”, – говорится в сообщении.

BREAKING: Trump Campaign Files Election Contest In Georgia, Documents Tens of Thousands of Illegal Votes Included in the Georgia Presidential Vote Totals Rendering Election Results Null and Void

— Team Trump (@TeamTrump) December 4, 2020