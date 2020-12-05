Об этом сообщили в Twitter штаба Трампа.
Команда политика отметила, что уже обратилась в суд, поскольку имели место масштабные мошенничества.
“Штаб Трампа подает иск о выборах в Джорджии. Были задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, что делает нынешние результаты недействительными”, – говорится в сообщении.
BREAKING: Trump Campaign Files Election Contest In Georgia, Documents Tens of Thousands of Illegal Votes Included in the Georgia Presidential Vote Totals Rendering Election Results Null and Void
— Team Trump (@TeamTrump) December 4, 2020
- Финансовый менеджер из Северной Каролины через суд пытается вернуть $2,5 млн, которые он пожертвовал на борьбу с “мошенничеством” против Дональда Трампа на выборах президента США.
- Как известно, Дональд Трамп с самого начала отказывался признавать свое поражение на президентских выборах и безосновательно заявлял о якобы фальсификации и “мошенничестве” при голосовании. В то же время все его усилия через суды подтвердить свою якобы победу в некоторых штатах оказываются тщетными.
- На днях Верховный суд штата Невада заявил о победе кандидата на пост президента США демократа Джо Байдена. Власть Пенсильвании также утвердила победу Джо Байдена.
- Также накануне Трамп распорядился начать формальную процедуру передачи власти новой администрации, отказавшись при этом признать свое поражение.
- 27 ноября Трамп согласился покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена.