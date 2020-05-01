Трамп вынудил саудовского принца снизить добычу нефти, – Reuters

Covid-19 Украина

обновлено 02.05.2020 в 02:02

Всего:

10861(+455)

Болеют:

9176(+455)

Выздоровели:

1413

Умерло:

272(+11)

02 мая

01:18 Украинка с собакой, которую обещали эвакуировать из Китая Зеленский и «Шахтер», вернулась домой
00:24 В Раде зарегистрировали законопроект о прямом финансировании культуры

01 мая

23:45 Полякова просит власть разрешить концерты
23:06 90% контрактов урезали: Свитолина рассказала о трудностях спортсменов во времена карантина
22:47 НАБУ приближается к объявлению подозрения Коломойскому, — Сытник
22:22 50 Сent выпустил архивный клип, снятый 8 лет назад
21:10 НКРЭКУ подняла цены на электричество, чтобы «Ахметов продавал дороже» — экс-нардеп
20:54 Queen и Адам Ламберт перепели хит «We Are The Champions» и посвятили его медикам
20:49 Под Днепром упал одномоторный самолет, есть жертвы
20:06 Байден отреагировал на обвинения экс-помощницы в сексуальном насилии
20:02 На Донбассе ранены двое украинских военных
19:48 Бывшие президенты и премьеры Польши призвали бойкотировать президентские выборы 10 мая
19:09 Португалия откроет магазины и парикмахерские
19:08 Запрета работать за границей для украинцев нет — Пристайко
18:55 Аукционный дом Christie’s выставил на продажу кусок Луны
18:45 Украинцев, работающих за границей, будут тестировать на COVID-19 — Пристайко
18:21 Япония бесплатно поставит в 43 страны лекарство от коронавируса
18:21 Зеленский рассказал о социальной помощи для бизнеса
18:19 Немецкие медики устроили «голый протест» из-за нехватки средств защиты: фото
18:15 Ратаковски снялась в откровенной фотосессии для собственного бренда
17:43 Культовый венгерский фестиваль Sziget перенесли на 2021 год
17:40 Депутаты собирают подписи за заседание для увольнения Сытника
17:36 В Киевской области девушка сломала фонтан, взобравшись на него для фото
17:04 В МВФ против отставки Сытника
17:03 У освобожденных из плена украинцев завершилась обсервация: тесты отрицательные
16:59 В Мукачево с понедельника открывают торговые центры и парки
16:30 Умер барабанщик и создатель афробита Тони Аллен
16:23 Мэр Черкасс рассказал, почему в городе снимают карантин
15:44 Трамп вынудил саудовского принца снизить добычу нефти, – Reuters
15:43 «Мы очень счастливы»: Джиджи Хадид впервые рассказала о своей беременности
15:39 Из-за коронавируса рынок смартфонов показал наибольшее падение в истории

Трамп вынудил саудовского принца снизить добычу нефти, – Reuters

Президент США Дональд Трамп принудил принца Саудовской Аравии прекратить ценовую войну с Россией на нефтяном рынке, выдвинув ему ультиматум.

Пятница, 1 мая 2020, 15:44

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на четыре инсайдерских источника.

В сообщении сказано, что месяцем ранее, 2 апреля, Трамп пообещал наследному принцу Мухаммеду ибн Салману, что выведет войска из Саудовской Аравии, если страна не начнет снижать добычу нефти и не обратится с соответствующим призывом к странам ОПЕК, в том числе к России.

Трамп дал принцу 10 дней, чтобы тот приял решение и заявил о сокращении производства нефти.

Он говорил, что если такого заявления не будет, то он не будет препятствовать инициативе Конгресса о сворачивании военной помощи Эр-Рияду.

За неделю до того, как состоялся телефонный разговор Трампа и Мухаммеда, сенаторы-республиканцы Кевин Крамер и Дэн Салливан инициировали закон о выводе всех войск США, ракет “Патриот” и систем противоракетной обороны из королевства, если Саудовская Аравия не сократит добычу нефти. Все больше сенаторов готовы были поддержать инициативу, видя ситуацию на нефтяном рынке.

Инсайдер утверждает, что принц был настолько ошеломлен ультиматумом со стороны Трампа, что приказал своим помощникам выйти из комнаты, чтобы продолжить обсуждение в частном порядке.

Тон и требования Трампа собеседники информагентства расценили как попытку во что бы то ни стало “защитить нефтяную промышленность США от исторического падения цен на нефть в условиях пандемии коронавируса”.

Reuters 29 апреля спросили у главы Белого дома, была ли такая угроза принцу со стороны Трампа. Но президент США сказал, что ему не нужно было ничего говорить Мухаммеду ибн Салману, так как принц и президент России Владимир Путин повели себя “очень разумно”, чтобы решить возникшую у них проблему.

“Я думал, что он и президент Путин, Владимир Путин, были очень рациональными. Они знали, что у них есть проблема, и сами ее решили”, – ответил Трамп.

На вопрос, что же он сказал принцу, Трамп ответил:

“Им (принцу и президенту РФ) было трудно заключить сделку. И я поговорил с ним по телефону, и мы смогли договориться о сокращении производства”.

В Саудовской Аравии не подтвердили и не опровергли информацию Reuters.

  • Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса также объяснил, почему нефть упала в цене.
Теги: NAFTA, Дональд Трамп, Саудовская Аравия, США, добыча нефти

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!