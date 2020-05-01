Трамп вынудил саудовского принца снизить добычу нефти, – Reuters

Президент США Дональд Трамп принудил принца Саудовской Аравии прекратить ценовую войну с Россией на нефтяном рынке, выдвинув ему ультиматум.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на четыре инсайдерских источника.

В сообщении сказано, что месяцем ранее, 2 апреля, Трамп пообещал наследному принцу Мухаммеду ибн Салману, что выведет войска из Саудовской Аравии, если страна не начнет снижать добычу нефти и не обратится с соответствующим призывом к странам ОПЕК, в том числе к России.

Трамп дал принцу 10 дней, чтобы тот приял решение и заявил о сокращении производства нефти.

Он говорил, что если такого заявления не будет, то он не будет препятствовать инициативе Конгресса о сворачивании военной помощи Эр-Рияду.

За неделю до того, как состоялся телефонный разговор Трампа и Мухаммеда, сенаторы-республиканцы Кевин Крамер и Дэн Салливан инициировали закон о выводе всех войск США, ракет “Патриот” и систем противоракетной обороны из королевства, если Саудовская Аравия не сократит добычу нефти. Все больше сенаторов готовы были поддержать инициативу, видя ситуацию на нефтяном рынке.

Инсайдер утверждает, что принц был настолько ошеломлен ультиматумом со стороны Трампа, что приказал своим помощникам выйти из комнаты, чтобы продолжить обсуждение в частном порядке.

Тон и требования Трампа собеседники информагентства расценили как попытку во что бы то ни стало “защитить нефтяную промышленность США от исторического падения цен на нефть в условиях пандемии коронавируса”.

Reuters 29 апреля спросили у главы Белого дома, была ли такая угроза принцу со стороны Трампа. Но президент США сказал, что ему не нужно было ничего говорить Мухаммеду ибн Салману, так как принц и президент России Владимир Путин повели себя “очень разумно”, чтобы решить возникшую у них проблему.

“Я думал, что он и президент Путин, Владимир Путин, были очень рациональными. Они знали, что у них есть проблема, и сами ее решили”, – ответил Трамп.

На вопрос, что же он сказал принцу, Трамп ответил:

“Им (принцу и президенту РФ) было трудно заключить сделку. И я поговорил с ним по телефону, и мы смогли договориться о сокращении производства”.

В Саудовской Аравии не подтвердили и не опровергли информацию Reuters.