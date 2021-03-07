Одно из таких писем опубликовали в Politico.

В письме сказано, что представители Республиканской партии впредь не имеют права использовать имя или изображение Трампа, когда отправляют какие-либо электронные письма или продают товары для сбора средств. Организации, в которые направлены письма – самые крупные по сбору средств. Они отвечают за выдвижение конкретных политиков-республиканцев на определенные должности.

Решение разослать такие письма было принято после того, как Трамп узнал, что некоторые организации, которые собирают деньги для Республиканской партии, пользуются при этом его именем. Они же помогают республиканцам, которые поддерживали импичмент Трампа.

Ни один из комитетов не ответил на запрос издания на комментарий. При этом, инсайдеры из Республиканской партии рассказали Politico, что невозможно не использовать имя Трампа, поскольку он популярен среди избирателей.

При этом, Трамп создал комитет по типу Super PAC и собирает средства на личную политическую кампанию. Таким образом у него нет ограничений на расходы и на количество пожертвований от доноров. Сейчас можно передать средства на кампанию Трампа через Save America PAC и DonaldJTrump.com.

“Есть только один способ внести свой вклад в наши усилия по избранию консерваторов-республиканцев в первую очередь для Америки и чтобы снова сделать Америку великой, и это через Save America PAC и DonaldJTrump.com”, – сказал Трамп.