Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Так, Трамп назвал выборы 2020 года “крупнейшей аферой в истории США”. Также он добавил, что бездействие ФБР и Минюста также войдет в историю этого “мошеннического” голосования.

“Министерство юстиции и ФБР ничего не сделали относительно фальсификаций выборов в 2020 году, которые стали крупнейшей аферой в истории нашей страны, несмотря на огромные доказательства. Им должно быть стыдно. История запомнит это. Никогда не сдавайтесь. Увидимся в округе Колумбия 6 января”, – написал Трамп.

Отметим, что 6 января Коллегия выборщиков должна собраться в Конгрессе для окончательного подтверждения результатов выборов, а значит провозгласить победу демократа Джо Байдена.

  • Действующий президент США Дональд Трамп до сих пор отказывается принимать реальность и признать свое поражение. Но календарь постоянно отсчитывает последние дни его пребывания в должности.
  • Байден решительно призвал Трампа признать свое поражение. Теперь, когда Коллегия выборщиков закрепила волеизъявление американцев и подтвердил его победу, Байден пытается активизировать свои усилия, чтобы создать систему передачи власти. Однако он не может этого сделать, так как Трамп отказывается признавать свое поражение.