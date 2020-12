Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Так, Трамп назвал выборы 2020 года “крупнейшей аферой в истории США”. Также он добавил, что бездействие ФБР и Минюста также войдет в историю этого “мошеннического” голосования.

“Министерство юстиции и ФБР ничего не сделали относительно фальсификаций выборов в 2020 году, которые стали крупнейшей аферой в истории нашей страны, несмотря на огромные доказательства. Им должно быть стыдно. История запомнит это. Никогда не сдавайтесь. Увидимся в округе Колумбия 6 января”, – написал Трамп.

The “Justice” Department and the FBI have done nothing about the 2020 Presidential Election Voter Fraud, the biggest SCAM in our nation’s history, despite overwhelming evidence. They should be ashamed. History will remember. Never give up. See everyone in D.C. on January 6th.

